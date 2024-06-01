2024.06.01 16:26

Мертвая рыба в Куршском заливе - есть ли причины для беспокойства?

 
ru.DELFI.lt
Kuršių marios
Kuršių marios
ФОТО: Shutterstock
В Министерство окружающей среды поступают обращения от обеспокоенных граждан по поводу обнаружения мертвой рыбы в Куршском заливе. По мнению экологов, гибель рыбы из-за нехватки кислорода и токсинов, выделяемых цветением водорослей, - нормальное природное явление, которое происходит каждый год, когда вода внезапно прогревается.

Эксперты Агентства по охране окружающей среды измеряли концентрацию кислорода в Куршском заливе с борта исследовательского катамарана "Веюнас". Концентрация кислорода составляла 7-9 мг/л, а температура воды - +21°. Во время экспедиции также были замечены мертвые рыбы.

По словам главного специалиста отдела гидрологических исследований Донатаса Багочюса, если концентрация кислорода колеблется между 6,5 и 9,5 миллиграммами на литр, мелкой рыбе трудно выжить, а если концентрация кислорода колеблется между 4 и 6,5 миллиграммами на литр, большинство рыб могут просто не выжить.

Рыбам и другим водным животным необходимо достаточное количество кислорода для поддержания их жизнедеятельности. Если концентрация кислорода в водоемах падает до критического уровня, водные животные начинают задыхаться.

Повышение температуры воды способствует быстрому росту фитопланктона (одноклеточных водорослей) - процесс, который также способствует истощению запасов кислорода. Кроме того, кислород и другие газы хуже растворяются в воде при более высоких температурах, поэтому концентрация растворенного кислорода естественным образом снижается по мере нагревания воды. Залив - мелководный водоем, и вода в нем прогревается очень быстро, что не дает рыбам время на адаптацию.

Возможно также, часть мертвой рыбы выбрасывают на берега водоемов, когда рыбаки проверяют свои ловушки и выпускают часть нежелательного улова, например, маломерных рыб.
Neteisėtas laimikis

Если вы увидите мертвую рыбу вблизи водоемов, звоните в службу спасения по номеру 112.

Фотографии или видеозаписи, сделанные при подозрении на правонарушение, также можно отправить в Департамент охраны окружающей среды по адресу info@aad.am.lt.

Если есть подозрение, что гибель рыбы вызвана загрязнением, а не естественными причинами, сотрудники Департамента охраны окружающей среды проведут расследование.

Мертвая рыба должна быть собрана и утилизирована муниципальными компаниями, занимающимися сбором отходов в общественных местах.

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