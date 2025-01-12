Мероприятия по случаю Дня защитников свободы

12 января с 17 до 21 ч. и 13 января с 10.30 до 13 ч. будет запрещено движение транспорта на части проспекта Гедиминаса между ул. А.Гоштауто и ул. Гинею и на ул. Гинею от ул. А.Тумено до проспекта.