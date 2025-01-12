Мероприятия по случаю Дня защитников свободы

12 января:
16.30 ч. церемония зажжения памятных костров около телебашни в столице.
17 ч. церемония зажжения памятных костров около здания ЛРТ.
18–18.30 ч. церемония зажжения памятных костров около на площади Независимости.
18.40 ч. – час Саюдиса на площади Независимости.
19 ч. – традиционная встреча защитников парламента в Вильнюсском доме офицеров.
20 ч. – концерт в костеле Св. Иоаннов, премьера творения композитора Д.Чемерите „Расскажи мне“.
8 ч. гражданская акция „Свет победы“, в окнах зданий зажгут свечи в память защитников свободы.
9 ч. – церемония возложения цветов около памятника „Весть“ на площади Независимости.
10 ч. – церемония в историческом зале 11 марта и вручение премии свободы.
12 ч. – церемония поднятия флага на площади Независимости.
13.30 ч. – церемония почтения памяти погибших на Антакальнисском кладбище.
17.30 ч. – Служба в Кафедральном соборе.
Во время мероприятий будет ограничено движение
12 января с 17 до 21 ч. и 13 января с 10.30 до 13 ч. будет запрещено движение транспорта на части проспекта Гедиминаса между ул. А.Гоштауто и ул. Гинею и на ул. Гинею от ул. А.Тумено до проспекта.