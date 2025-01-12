2025.01.12 12:06

Мероприятия по случаю Дня защитников свободы

 
ru.DELFI.lt
Nepriklausomybės aikštėje uždegti atminimo laužai
Nepriklausomybės aikštėje uždegti atminimo laužai
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Литва отмечает 34-ую годовщину Дня защитников свободы, по этому случаю пройдут традиционные мероприятия. Во время мероприятий будет ограничено движение общественного транспорта, пишет портал madeinvilnius.lt.

12 января:

16.30 ч. церемония зажжения памятных костров около телебашни в столице.

17 ч. церемония зажжения памятных костров около здания ЛРТ.

18–18.30 ч. церемония зажжения памятных костров около на площади Независимости.

18.40 ч. – час Саюдиса на площади Независимости.

19 ч. – традиционная встреча защитников парламента в Вильнюсском доме офицеров.

20 ч. – концерт в костеле Св. Иоаннов, премьера творения композитора Д.Чемерите „Расскажи мне“.

13 января:

8 ч. гражданская акция „Свет победы“, в окнах зданий зажгут свечи в память защитников свободы.

9 ч. – церемония возложения цветов около памятника „Весть“ на площади Независимости.

10 ч. – церемония в историческом зале 11 марта и вручение премии свободы.

12 ч. – церемония поднятия флага на площади Независимости.

13.30 ч. – церемония почтения памяти погибших на Антакальнисском кладбище.

17.30 ч. – Служба в Кафедральном соборе.

Во время мероприятий будет ограничено движение

12 января с 17 до 21 ч. и 13 января с 10.30 до 13 ч. будет запрещено движение транспорта на части проспекта Гедиминаса между ул. А.Гоштауто и ул. Гинею и на ул. Гинею от ул. А.Тумено до проспекта.

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