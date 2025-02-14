2025.02.14 12:31

Мероприятия по случаю 16 февраля в столице Литвы

 
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Vasario 16-osios minėjimas prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų Vilniuje.
Vasario 16-osios minėjimas prie Lietuvos nepriklausomybės signatarų namų Vilniuje.
ФОТО: ELTA / Orestas Gurevičius

В День восстановления государства - 16 февраля - в столице состоится множество мероприятий.

В воскресенье по случаю праздника общественный транспорт в столице будет бесплатным.

Программа

9.00 ч.

На кладбище Расу в столице возложат цветы на могилы подписантов Акта о Независимости от 16 февраля 1918 года.

10.00 ч.

Церемония вручения государственных наград в Белом зале президентского дворца.

10.00 ч.

Праздничное шествие молодежи по случаю 16 февраля „Путем Литовского государства“ (Кафедральная площадь – кладбище Расу).

12.00 ч.

Церемония поднятия флагов стран Балтии на площади им. Симонаса Даукантаса, в столице (ул. С.Дауканто, 3).

12.00–18.00 ч.

Праздничная программа в Центре ознакомления с государством

12.30 ч.

Праздничная служба в Вильнюсском кафедральном соборе.

14.00 ч.

Праздничное мероприятие у Дома подписантов (Вильнюс, ул. Пилес, 26).

15.00 ч.

Церемония у памятника подписанта Декларации 16 февраля 1949 г. – бригадного генерала, командующего партизанами Йонаса Жемайтиса-Витаутаса.

18.00 ч.

Церемония зажжения символических костров. Зажгут 16 костров, будут выступать оркестры и исполнители (участок проспекта Гедиминаса от дома номе 1 до площади В.Кудирки)

19.00 ч.

Торжественный концерт, посвященный восстановлению Литовского государства в Литовской филармонии.

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