Мероприятия по случаю 16 февраля в столице Литвы

В воскресенье по случаю праздника общественный транспорт в столице будет бесплатным.
Программа
9.00 ч.
На кладбище Расу в столице возложат цветы на могилы подписантов Акта о Независимости от 16 февраля 1918 года.
10.00 ч.
Церемония вручения государственных наград в Белом зале президентского дворца.
10.00 ч.
Праздничное шествие молодежи по случаю 16 февраля „Путем Литовского государства“ (Кафедральная площадь – кладбище Расу).
12.00 ч.
Церемония поднятия флагов стран Балтии на площади им. Симонаса Даукантаса, в столице (ул. С.Дауканто, 3).
12.00–18.00 ч.
Праздничная программа в Центре ознакомления с государством
12.30 ч.
Праздничная служба в Вильнюсском кафедральном соборе.
14.00 ч.
Праздничное мероприятие у Дома подписантов (Вильнюс, ул. Пилес, 26).
15.00 ч.
Церемония у памятника подписанта Декларации 16 февраля 1949 г. – бригадного генерала, командующего партизанами Йонаса Жемайтиса-Витаутаса.
18.00 ч.
Церемония зажжения символических костров. Зажгут 16 костров, будут выступать оркестры и исполнители (участок проспекта Гедиминаса от дома номе 1 до площади В.Кудирки)
19.00 ч.
Торжественный концерт, посвященный восстановлению Литовского государства в Литовской филармонии.