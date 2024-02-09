Мероприятия ближайших дней: Вильнюс, Каунас, Паланга, Тракай, Висагинас

Вильнюс
9 февраля с 17.00 до 20.00 ч. в Тиберском сквере (ул. Малуно, 6) пройдет празднество, посвященное встрече тибетского Нового года – Лосар 2024. В программе: зажжение костров, чай и ледяная скульптура символа этого года — Деревянного дракона.
Зимний фестиваль пива. 10 февраля с 12.00 до 20.00 ч. в выставочном центре Литэкспо (пр. Лайсвес, 5) состоится Зимний фестиваль пива — Жмогшала 11.
Это единственный независимый фестиваль крафтового пива, который уже в 11-й раз соберет любителей пива в Вильнюсе зимой. Главная цель фестиваля — воспитать разборчивого потребителя пива, который будет развивать свои вкусовые рецепторы, знать меру.
В фестивале примут участие: вся литовская элита крафтового пива, основные импортеры крафтового пива в Литву и, конечно, гости фестиваля — пивоварни из других стран.
Подробнее об этом читайте здесь.
11 февраля в 16.00 ч. Культурный центр Новой Вильни (на ул. Геровес, 1) приглашает на празднование Масленицы. В программе концерты, веселье и угощения, а также огненное шоу и традиционные ритуалы встречи весны. А тем, кто придет в костюме ряженного, организаторы обещают специальное угощение.
Вильнюсский район
Культурный центр Неменчине представил выставку работ студентов архитектурного факультета Вильнюсского технического университета: "Культурный ландшафт Неменчине: видение побережья рек Нерис и Неменча"
В своих работах студенты представили идеи того, как прибрежные пространства рек можно было бы открыть и адаптировать к потребностям жителей Неменчине. Выставка будет работать целый месяц. Все подробности здесь.
Каунас
Акция в поддержку приюта для животных "Я - твой голос" состоится в Публичной библиотеке самоуправления Каунасского района по адресу ул. Витауто, 21, Гарлява. Акция пройдет 10 февраля в 12.00 ч.
В преддверии Дня Св. Валентина организаторы предлагают вам подарить немного любви мокроносым и пушистым четвероногим питомцам, которые любят и преданны, как никто на свете.
Подробности здесь.
Суббота в музее: готовимся к Масленице. 10 февраля в 12.00 ч. отдел народной музыки Каунасского городского музея (ул. Заменхофо, 12) приглашает на оживленный семейный день в музее! Во время мероприятия предлагается погрузится в традиции Масленицы: будут танцы, песни и гуляния. Мероприятие бесплатное, но необходима регистрация по телефону +370 694 20 643 или по электронной почте tm.kasa@kaunomuziejus.lt.
Тракай
Тракайское районное самоуправление подготовило солидный список мероприятий, которые будут проходить весь оставшийся февраль. В ближайшие дни запланировано:
10 февраля с 13.00 до 17.00 ч. на улице Караиму и в усадьбе Ужутракис пройдут Большие Масленичные гуляния. Во время праздника будут курсировать автобусы между Тракай и усадьбой Ужутракис.
10 февраля в 15.00 ч. в Общественной библиотеке Тракайского района пройдет познавательное мероприятие "Св. Агата. День хлеба"
Висагинас
В Висагинасе открылась одиннадцатая выставка неформального клуба фотографов-любителей города "Позитив". Фотографы-энтузиасты постарались запечатлеть красоту природы, архитектурные достоинства Висагинаса, сюжеты из жизни горожан.
Выставка будет работать с 17 ч. 9 февраля до 12 марта в филиале Висагинской публичной библиотеки (ал. Седулинос, 14/3).
Паланга
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