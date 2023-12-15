Мэрия Вильнюсского района выделяет средства на продуктовые подарочные наборы

"Большое количество жителей сталкивается с финансовыми трудностями. Эта дополнительная финансовая поддержка — еще один шаг к облегчению их бытового бремени. Наш долг как муниципалитета — помочь нашим жителям и обеспечить удовлетворение их основных потребностей, особенно в преддверии праздничного и в то же время очень непростого периода Рождества", — говорит Кондратович.
Сумма будет распределена между всеми 23 муниципальными округами Вильнюсского районного самоуправления, которые возьмут на себя оплату продуктовых подарков и их доставку жителям.
Финансирование получат следующие муниципалитеты: Авиженяй, Кальвяляй, Мицкунай, Рудамина, Судерве, Зуюнай — по 2000 евро; Юодшиляй, Лаворишкес, Майшягала, Медининкай, Немежис — по 1500 евро; Бездонис, Буйвиджяй, Дукштас, Мариямполе, Неменчине, Пабярже, Пагиряй, Реше, Рукайняй, Сужёнис, Шатрининкай и Неменчине — по 1000 евро.
Пожертвования выделены из бюджета муниципалитета на социальную защиту, культуру и спорт.