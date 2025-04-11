2025.04.11 14:35

Мэрия Вильнюса сообщает о вакантных местах для детей в столичных детсадах

 
Elta
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Darželis
Darželis
ФОТО: PhotoMavenStock | Shutterstock

После формирования групп в детских садах Вильнюса осталось 1656 вакантных мест в различных возрастных группах. Таким образом, жители Вильнюса, не получившие приглашение или желающие сменить учебно-воспитательное учреждение, могут подать новые заявления или изменить старые, сообщает мэрия Вильнюса.

По данным мэрии, после основного приема количество вакантных мест в учреждениях, осуществляющих образование по программам дошкольного и предшкольного образования, составляет 1656: до 3 лет (ясли) – 540 мест, 3-4-летняя группа – 440 мест, 4-5-летняя группа -–206 мест, 5-6-летняя группа – 139 мест, 6-7-летние (предшкольники) –331 место.

По данным мэрии, больше всего вакантных мест в Жирмунайском, Науйининкском, Лаздинайском, Антакальниском и Каролинишкском староствах, а самые длинные очереди – в Вяркяе, Пилайте, Науйойи-Вильня, Пашилайчай и Панеряй.

Однако часть жителей Вильнюса уже получили места в столичных детских садах. По данным муниципалитета, к 10 апреля 4703 родителя или опекуна получили уведомления о зачислении, а 4048 подписали договоры.

В качестве первого приоритета место в детском саду получили 66 проц. жителей Вильнюса, в качестве второго – 18 проц., третьего – 9 проц., четвертого – 4 проц., пятого – 3 проц.

В Вильнюсе действуют в общей сложности 126 детсадов-яслей, 12 детсадов-школ и 27 школ с обучением по программам дошкольного и предшкольного образования.

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