Мэрия Вильнюса сообщает о вакантных местах для детей в столичных детсадах

По данным мэрии, после основного приема количество вакантных мест в учреждениях, осуществляющих образование по программам дошкольного и предшкольного образования, составляет 1656: до 3 лет (ясли) – 540 мест, 3-4-летняя группа – 440 мест, 4-5-летняя группа -–206 мест, 5-6-летняя группа – 139 мест, 6-7-летние (предшкольники) –331 место.

По данным мэрии, больше всего вакантных мест в Жирмунайском, Науйининкском, Лаздинайском, Антакальниском и Каролинишкском староствах, а самые длинные очереди – в Вяркяе, Пилайте, Науйойи-Вильня, Пашилайчай и Панеряй.