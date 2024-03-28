Мэрия Вильнюса предлагает увековечить память погибших в Украине Тумаса и Кведаравичюса

Перед комиссией во взаимодействии с городской администрацией поставлена ​​задача найти возможные способы увековечивания памяти граждан страны, погибших в Украине. По мнению авторов резолюции, литовским жертвам в Вильнюсе необходимо должным образом отдать дань уважения.

"На мой взгляд, мы могли бы принять политическое решение – изменить название улицы Русу (Русская улица) на имя одного из погибших литовцев – логично было бы назвать ее именем Тадаса Тумаса", - в среду на заседании сказал докладчик по этому вопросу, член фракции консерваторов в Вильнюсском горсовете Ауримас Навис.

Весной 2022 года в украинском городе Мариуполе был убит кинорежиссер, культурный антрополог М. Кведаравичюс.