Мэрия Вильнюса еще в этом году планирует объявить тендер на проект памятника Сметоне

„Сейчас идут подготовительные процедуры к объявлению тендера, который будет объявлен позднее в этом году. Надеемся, что результаты тендера мы получим также еще в этом году, от них будет зависеть дальнейший ход и сроки“, – рассказал Габриэлюс Грубинскас, специалист по связям со СМИ Коммуникационного отдела муниципалитета.

В августе прошлого года мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что при наличии политической воли в столичном горсовете памятник Сметоне появится возле Вильнюсского старого театра в 2026 году. На заседании совета, состоявшегося на этой неделе, он сообщил, что в вопросе увековечения президента достигнут значительный прогресс.