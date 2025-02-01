Мэрия Вильнюса еще в этом году планирует объявить тендер на проект памятника Сметоне

„Сейчас идут подготовительные процедуры к объявлению тендера, который будет объявлен позднее в этом году. Надеемся, что результаты тендера мы получим также еще в этом году, от них будет зависеть дальнейший ход и сроки“, – рассказал Габриэлюс Грубинскас, специалист по связям со СМИ Коммуникационного отдела муниципалитета.
В августе прошлого года мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил, что при наличии политической воли в столичном горсовете памятник Сметоне появится возле Вильнюсского старого театра в 2026 году. На заседании совета, состоявшегося на этой неделе, он сообщил, что в вопросе увековечения президента достигнут значительный прогресс.
Напомним, что в конце 2022 года Вильнюсский горсовет предыдущего созыва подтвердил, что первый президент Литвы Сметона будет увековечен на улице Й.Басанавичаус – в сквере напротив Вильнюсского старого театра. Однако, такое решение вызвало острые дискуссии – поднимались вопросы о необходимости увековечения А. Сметоны в столице государства, поскольку президент был неоднозначно оцениваемым политиком.