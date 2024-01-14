Мэр Висагинаса обжалует указание Комиссии по десоветизации

Это агентству ELTA в воскресенье подтвердил и мэр самоуправления Эрландас Галагуз.

“Да, мы обязательно будем обжаловать. Все-таки закон должен быть единым для всех. Не может быть такого, чтобы одному самоуправлению можно было использовать подобные названия, а другому нельзя”, - сказал Галагуз.

Мэр также отметил, что указанные в письме указания являются не рекомендацией комиссии, а решением руководителя Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы (LGGRTC) Арунаса Бубниса.

“Комиссия этого не решала, не рекомендовала. Решение принял сам директор”, - добавил глава муниципалитета.

Комиссия по десоветизации приняла решение об изменении названий улиц 3 ноября прошлого года.

Закон о декоммунизации вступил в силу в Литве 1 мая прошлого года. Он применяется по отношению к лицам, символам, наглядной информации, которые в той или иной форме пропагандируют тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии.