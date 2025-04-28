2025.04.28 16:01

Мэр Вильнюса: в столице объявлена чрезвычайная ситуация

 
Elta
ru.DELFI.lt
Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas
ФОТО: Julius Kalinskas | Elta

После пожара на заводе по переработке отходов на всей территории Вильнюса объявлена чрезвычайная ситуация, сообщил мэр столицы Валдас Бенкунскас. По его словам, учреждениям необходимо договориться о том, как временно утилизировать отходы жителей столицы, пока завод не будет восстановлен.

„В Вильнюсе объявлена чрезвычайная ситуация из-за проблем с утилизацией отходов. Мы ведем переговоры с частными субъектами, перевозчиками, которые работают с отходами и имеют частные сортировочные линии, чтобы максимально использовать их возможности для сортировки и сожжения отходов на когенерационной электростанции“, - сказал В. Бенкунскас.

„Временно может быть использован второй вариант – несортированные отходы могут в течение некоторого времени сжигаться на Вильнюсской когенерационной электростанции. Учреждения должны договориться относительно чрезвычайной ситуации и принять все решения, чтобы обеспечить наличие такой возможности. В крайней необходимости отходы могут быть утилизированы на свалке“, - подчеркнул он.

По словам мэра, в настоящее время принимаются решения о том, как обеспечить бесперебойную работу системы управления отходами.

„В Вильнюсе в день собирается около 400 тонн смешанных коммунальных отходов. Вся цепочка управления отходами развалилась. Одно из важнейших звеньев – сортировочные сооружения – не работает, мы не можем сказать, как долго оно не будет работать. Мы должны обеспечить бесперебойную работу по управлению отходами в этих обстоятельствах“, - сказал В. Бенкунскас.

„Возможно, будет несколько сценариев, при которых одни отходы будут утилизироваться одним способом, другие – другим, – мы объявим о них в ближайшее время“, - подчеркнул мэр.

По его словам, в связи с введением чрезвычайной ситуации жители столицы не должны ощутить никаких изменений.

„Наша главная задача – обеспечить, чтобы управление отходами продолжалось, чтобы сбор отходов от жителей не останавливался, а их управление и окончательная утилизация были максимально эффективными и бесперебойными“, - сказал В. Бенкунскас.

В воскресенье, в 7.49 час. поступило сообщение о пожаре на мусороперерабатывающем заводе, расположенном в столичном районе Гарюнай на улице Йочёню. Когда прибыли пожарные, мусор на территории завода Energesman горел открытым пламенем. Людей в здании не было.

Сотрудники правоохранительных органов начали досудебное расследование по факту крупного пожара на предприятии по сортировке отходов Energesman в Гарюнае. Расследование начато в связи с нарушением правил охраны окружающей среды или природопользования, а также содержания или эксплуатации сооружений, в которых используются или хранятся опасные материалы, либо в которых размещено потенциально опасное оборудование или осуществляется опасная деятельность.

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