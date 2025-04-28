Мэр Вильнюса: в столице объявлена чрезвычайная ситуация

„Временно может быть использован второй вариант – несортированные отходы могут в течение некоторого времени сжигаться на Вильнюсской когенерационной электростанции. Учреждения должны договориться относительно чрезвычайной ситуации и принять все решения, чтобы обеспечить наличие такой возможности. В крайней необходимости отходы могут быть утилизированы на свалке“, - подчеркнул он.

„В Вильнюсе объявлена чрезвычайная ситуация из-за проблем с утилизацией отходов. Мы ведем переговоры с частными субъектами, перевозчиками, которые работают с отходами и имеют частные сортировочные линии, чтобы максимально использовать их возможности для сортировки и сожжения отходов на когенерационной электростанции“, - сказал В. Бенкунскас.

По словам мэра, в настоящее время принимаются решения о том, как обеспечить бесперебойную работу системы управления отходами.

„В Вильнюсе в день собирается около 400 тонн смешанных коммунальных отходов. Вся цепочка управления отходами развалилась. Одно из важнейших звеньев – сортировочные сооружения – не работает, мы не можем сказать, как долго оно не будет работать. Мы должны обеспечить бесперебойную работу по управлению отходами в этих обстоятельствах“, - сказал В. Бенкунскас.

„Возможно, будет несколько сценариев, при которых одни отходы будут утилизироваться одним способом, другие – другим, – мы объявим о них в ближайшее время“, - подчеркнул мэр.