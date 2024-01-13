Мэр Вильнюса: в планах более удобное сообщение с Вильнюсским аэропортом

"Уже сейчас планируют и проектируют дополнительные дороги для сообщения с ул. Викингу, чтобы было более удобное соединение. Чтобы была большая пропускная способность у той же ул. С.Даряус ир С.Гирено. Конечно, многие планы и проекты уже начали осуществлять перед саммитом НАТО, но они будут продолжены. Приоритет - подъезд и соединения с аэропортом. Да, мы видим действительно большие плюсы и синергию в том, что делает аэропорт, мы, город, тоже готовимся к тому, чтобы у нас был хорошо действующий аэропорт", – сказал Бенкунскас.