Мэр Вильнюса: в планах более удобное сообщение с Вильнюсским аэропортом

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniaus oro uostas
Vilniaus oro uostas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что в настоящее время проектируется более удобное сообщение с вильнюсским аэропортом.

"Уже сейчас планируют и проектируют дополнительные дороги для сообщения с ул. Викингу, чтобы было более удобное соединение. Чтобы была большая пропускная способность у той же ул. С.Даряус ир С.Гирено. Конечно, многие планы и проекты уже начали осуществлять перед саммитом НАТО, но они будут продолжены. Приоритет - подъезд и соединения с аэропортом. Да, мы видим действительно большие плюсы и синергию в том, что делает аэропорт, мы, город, тоже готовимся к тому, чтобы у нас был хорошо действующий аэропорт", – сказал Бенкунскас.

"Первые шаги уже сделаны, в скором времени откроется новый терминал для отбытия, в планах и обновление терминала для прибывших", – отметил он.

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