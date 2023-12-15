Мэр Вильнюса: строительство Национального стадиона не остановлено, речь идет о временной паузе

"Договор о концессии составлен так, что до конца строительства муниципалитет и министерство ничего платить не будут. На сегодняшний день мы не заплатили ни одного евро и ничего платить не будем, пока на стадионе не сыграют первый матч. Путь долгий и тяжелый, Но его конца пока нет", – акцентировал политик.