Мэр Вильнюса: с начала года в столице начали работу почти 100 новых полицейских

„Это финансовое поощрение принесло пользу. (…) Только в этом году пришло почти 100 новых полицейских, окончивших Полицейскую школу, они выбрали Вильнюс“, – сказал в интервью на Delfi Бенкунскас.

Напомним, что с начала этого года Вильнюсский муниципалитет выплачивает новым полицейским, которые подписывают договор о работе в столице не меньше, чем на 5 лет, однократное пособие в размере 10 000 евро.

„Конечно, у нас есть вызовы на некоторых территориях (…), но, если взглянуть на показатель криминальных преступлений и административных нарушений в городе, можно порадоваться безопасности“, – сказал мэр.