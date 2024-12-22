2024.12.22 07:04

Мэр Вильнюса: с начала года в столице начали работу почти 100 новых полицейских

 
ru.DELFI.lt
Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas
ФОТО: Karolina Gudžiūnienė | Delfi

Мэр столицы Валдас Бенкунскас сказал, что благодаря однократному финансовому пособию с начала года в Вильнюсе удалось трудоустроить почти 100 новых полицейских.

„Это финансовое поощрение принесло пользу. (…) Только в этом году пришло почти 100 новых полицейских, окончивших Полицейскую школу, они выбрали Вильнюс“, – сказал в интервью на Delfi Бенкунскас.

Напомним, что с начала этого года Вильнюсский муниципалитет выплачивает новым полицейским, которые подписывают договор о работе в столице не меньше, чем на 5 лет, однократное пособие в размере 10 000 евро.

„Конечно, у нас есть вызовы на некоторых территориях (…), но, если взглянуть на показатель криминальных преступлений и административных нарушений в городе, можно порадоваться безопасности“, – сказал мэр.

В конце ноября нынешний министр внутренних дел Владислав Кондратович сказал, что такие меры муниципалитета поощряют конкуренцию между крупными городами и районами.

„Мы слышим, что муниципалитеты участвуют в содержании полицейских. (…) Я думаю, такая форма сотрудничества может существовать, но надо проявить осторожность – богатые муниципалитеты привлекут полицейских, а менее бедные или не применяющие таких мер – нет“, – сказал он журналистам.

Различные меры поощрения предлагает не только Вильнюс, но и Вильнюсский район, Пасвальский, Тельшяйский, Кельмеский, Расейнский, Рокишкский, Клайпедский и другие районы.

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