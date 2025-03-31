Мэр Вильнюса: предлагаем вернуть 30-минутные билеты на общественный транспорт

Стоимость часового билета увеличивается с 0,9 до 1,25 евро. 30-дневный билет (включая выходные) подорожает c 29 до 38 евро, а 30-дневный билет только в будние дни – с 26 до 40 евро.

По словам В. Бенкунскаса, остальные цены на билеты останутся такими же, как предусмотрено в решении муниципалитета.

Решение о повышении цен на билеты на общественный транспорт с июля и одновременной отмене получасового билета было принято Вильнюсским городским советом в начале марта.

По словам мэра, новая цена 30-минутного билета, скорее всего, составит около 1 евро.

„Мы прислушались к ожиданиям и пожеланиям жителей Вильнюса, и с 1 июля (...) 30-минутный билет будет возвращен“, - сообщил В. Бенкунскас журналистам в понедельник.

Цена 12-месячного проездного увеличится с 310 до 405 евро, а цена 90-дневного проездного увеличится с 81 до 110 евро.

В это время стоимость 1-дневного билета увеличится с 5 евро до 7,5 евро, 3-дневного – с 8 до 13,5 евро, а 3-месячного – с 81 до 125 евро.

Также вводятся новые типы билетов – семейные, групповые, для больших групп и билеты на две поездки.

При этом сохраняются действующие скидки для студентов и школьников, а также другие, предусмотренные законом, за исключением годовых проездных билетов для пенсионеров – цена приравнивается к стоимости проездного билета для учащихся начальной школы и увеличивается с 2,9 до 10 евро.