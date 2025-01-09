2025.01.09 13:46

Мэр Вильнюса: после взрыва в многоквартирном доме объявлена локальная экстремальная ситуация

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Valdas Benkunskas
Valdas Benkunskas
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Мэр столицы Валдас Бенкунскас сказал, что после взрыва в многоквартирном доме на ул. Дзуку объявлена локальная экстремальная ситуация.

„В минувший понедельник введена локальная экстремальная ситуация, чтобы мы могли делать свое дело – ведь надо использовать средства из резерва на устранение последствий аварии“, – сказал 9 января Бенкунскас.

„В данном случае, конечно, масштаб меньше, экстремальная ситуация не затянется, как это было в Виршулишкес, но ситуация аналогичная“, – прибавил он.

По словам мэра, домой пока не могут вернуться три семьи из этого дома.

„Три квартиры, которые были в эпицентре взрыва, в них сейчас находиться небезопасно – это квартира, в которой произошел взрыв и две боковые. В другие квартиры жители уже вернулись“, – сказал мэр.

Напомним, что взрыв в доме 10А на ул. Дзуку произошел в минувшую пятницу.

В квартире, где произошел взрыв, были выбиты окна, провалилась перегородка крыши, накренились внутренние стены, их конструкции. Были эвакуированы 8 жителей.

Во время инцидента никто не пострадал.

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