Мэр Вильнюса: после взрыва в многоквартирном доме объявлена локальная экстремальная ситуация

„В минувший понедельник введена локальная экстремальная ситуация, чтобы мы могли делать свое дело – ведь надо использовать средства из резерва на устранение последствий аварии“, – сказал 9 января Бенкунскас.

„В данном случае, конечно, масштаб меньше, экстремальная ситуация не затянется, как это было в Виршулишкес, но ситуация аналогичная“, – прибавил он.

По словам мэра, домой пока не могут вернуться три семьи из этого дома.

„Три квартиры, которые были в эпицентре взрыва, в них сейчас находиться небезопасно – это квартира, в которой произошел взрыв и две боковые. В другие квартиры жители уже вернулись“, – сказал мэр.

Напомним, что взрыв в доме 10А на ул. Дзуку произошел в минувшую пятницу.