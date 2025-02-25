Мэр Вильнюса: план эвакуации готов и будет представлен общественности

„Он (план эвакуации Вильнюса – ELTA) завершен, сейчас завершается согласование с государственными учреждениями. У нас нет общенационального плана эвакуации, который в настоящее время находится в стадии разработки. Работа действительно интенсивная“, - заявил журналистам во вторник В. Бенкунскас.
„Мы пока никуда не опаздываем, эвакуироваться не требовалось и, я думаю, не придется, но проделанная работа серьезная, ответственная и будет отложена в ящик, в надежде, что он никогда не понадобится“, - добавил мэр, подчеркнув, что столичный муниципалитет одним из первых выполнил эту работу, связанную с гражданской безопасностью.
По словам В. Бенкунскаса, план эвакуации будет состоять из двух частей.
„То, что предназначено для публичного пользования, обязательно будет представлено, а то, что не предназначено для публичного пользования, будет помещено в секретный сейф“, - отметил он.
Мэр также сообщил, что для обеспечения надлежащей эвакуации жителей города в случае опасности продолжаются работы по увеличению пропускной способности инфраструктуры. Правда, подчеркнул он, эти изменения необходимы не только для эвакуации.
„Эти работы ведутся, и они многофункциональны. Не существует какой-то одной работы, которая была бы посвящена исключительно эвакуации, понимая, что основой эвакуации каждого города, и особенно Вильнюса, будет эвакуация по автодорогам, железной дороге и т. д. Есть места, где определенные работы должны быть выполнены Министерством коммуникаций и транспорта, Via Lietuva, потому что это дороги национального значения“, - пояснил политик.
В начале месяца после встреч с ответственными учреждениями в Министерстве обороны мэр заявил, что основной план эвакуации столицы предусматривает автомобильный и железнодорожный транспорт, а эвакуация по реке Нерис рассматривается как дополнительная мера.