Мэр Вильнюса: план эвакуации готов и будет представлен общественности

„Он (план эвакуации Вильнюса – ELTA) завершен, сейчас завершается согласование с государственными учреждениями. У нас нет общенационального плана эвакуации, который в настоящее время находится в стадии разработки. Работа действительно интенсивная“, - заявил журналистам во вторник В. Бенкунскас.

„Мы пока никуда не опаздываем, эвакуироваться не требовалось и, я думаю, не придется, но проделанная работа серьезная, ответственная и будет отложена в ящик, в надежде, что он никогда не понадобится“, - добавил мэр, подчеркнув, что столичный муниципалитет одним из первых выполнил эту работу, связанную с гражданской безопасностью.

По словам В. Бенкунскаса, план эвакуации будет состоять из двух частей.