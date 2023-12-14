Мэр Вильнюса: остановка строительства Национального стадиона временная

"Пока вопрос с индексацией не решен, работы на стадионе сведены к минимуму. Это временный перерыв, который технически не очень значим для проекта, так как в зимний период объем работ и так меньше", — сообщил Бенкунскас на своей странице в Facebook.
"Договор с концессионером действует. Мы не получали никаких просьб о его прекращении. Напротив, Вильнюсское городское самоуправление и Министерство образования, науки и спорта получили от концессионера письменное обращение, в котором говорится, что, несмотря на ситуацию в фонде BaltCap, проектная компания делает все возможное для своевременной и правильной реализации проекта", — подчеркнул мэр.
В. Бенкунскас сообщил также, что на данном этапе проекта строительные работы уже требуют банковского финансирования, и важно решить вопрос с индексацией цен на строительство, которые выросли из-за коронавируса и войны в Украине. Он также заверил, что Вильнюсскому городскому самоуправлению и Министерству образования не придется платить за проект до завершения строительных работ.
"Вильнюсское городское самоуправление начало диалог между подрядчиками и ответственными контролирующими органами и активно решает вопрос индексации. Как только будет достигнуто соглашение, вопрос будет представлен членам совета", — пояснил В.Бенкунскас.
"На сегодняшний день мы не заплатили ни одного евро и не будем платить до тех пор, пока на стадионе не будет сыгран первый матч. Хотя путь долгий и трудный, он еще далеко не закончен", — подчеркнул мэр.
ELTA напоминает, что проект многофункционального комплекса в Шешкине в Вильнюсе получил разрешение на строительство в конце мая этого года. Строительство Национального стадиона вместе со всем многофункциональным комплексом планируется завершить в 2025 году.