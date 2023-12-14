Мэр Вильнюса: остановка строительства Национального стадиона временная

 
Игнас Добровольскас
ELTA
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

После заявления концессионной компании "Вильнюсский многофункциональный комплекс", реализующей проект национального стадиона, о том, что объем строительных работ в настоящее время сокращен до минимума, мэр столицы Валдас Бенкунскас заверил, что это лишь временный и технически "не очень значительный" перерыв. По его словам, компания не намерена останавливать работы совсем.

"Пока вопрос с индексацией не решен, работы на стадионе сведены к минимуму. Это временный перерыв, который технически не очень значим для проекта, так как в зимний период объем работ и так меньше", — сообщил Бенкунскас на своей странице в Facebook.

"Договор с концессионером действует. Мы не получали никаких просьб о его прекращении. Напротив, Вильнюсское городское самоуправление и Министерство образования, науки и спорта получили от концессионера письменное обращение, в котором говорится, что, несмотря на ситуацию в фонде BaltCap, проектная компания делает все возможное для своевременной и правильной реализации проекта", — подчеркнул мэр.

В. Бенкунскас сообщил также, что на данном этапе проекта строительные работы уже требуют банковского финансирования, и важно решить вопрос с индексацией цен на строительство, которые выросли из-за коронавируса и войны в Украине. Он также заверил, что Вильнюсскому городскому самоуправлению и Министерству образования не придется платить за проект до завершения строительных работ.

"Вильнюсское городское самоуправление начало диалог между подрядчиками и ответственными контролирующими органами и активно решает вопрос индексации. Как только будет достигнуто соглашение, вопрос будет представлен членам совета", — пояснил В.Бенкунскас.

"На сегодняшний день мы не заплатили ни одного евро и не будем платить до тех пор, пока на стадионе не будет сыгран первый матч. Хотя путь долгий и трудный, он еще далеко не закончен", — подчеркнул мэр.

ELTA напоминает, что проект многофункционального комплекса в Шешкине в Вильнюсе получил разрешение на строительство в конце мая этого года. Строительство Национального стадиона вместе со всем многофункциональным комплексом планируется завершить в 2025 году.

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