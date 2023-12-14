Мэр Вильнюса: остановка строительства Национального стадиона временная

"Пока вопрос с индексацией не решен, работы на стадионе сведены к минимуму. Это временный перерыв, который технически не очень значим для проекта, так как в зимний период объем работ и так меньше", — сообщил Бенкунскас на своей странице в Facebook.

"Договор с концессионером действует. Мы не получали никаких просьб о его прекращении. Напротив, Вильнюсское городское самоуправление и Министерство образования, науки и спорта получили от концессионера письменное обращение, в котором говорится, что, несмотря на ситуацию в фонде BaltCap, проектная компания делает все возможное для своевременной и правильной реализации проекта", — подчеркнул мэр.