Мэр Вильнюса: одним из путей эвакуации может быть река Нерис

Но если говорить о летних засухах, то по Нерис за Вильнюсом только на байдарках и небольших судах можно ходить“, – сказал Шимкус.

Он заметил, что вопрос эвакуации по Нерис может обсуждаться, но этот путь зависит от времени года - уровень воды в последние годы значительно спадает с апреля по конец августа, поэтому в это время могут пройти по реке лишь небольшие плоскодонные суда. „Если условия благоприятные, то эвакуация по Нерис возможна. Но что касается углубления реки – это огромные проекты. Что касается эвакуации, то лучше купить людям байдарки, тогда они без особых усилий сами эвакуируются“, – сказал Шимкус.