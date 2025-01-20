Мэр Вильнюса: одним из путей эвакуации может быть река Нерис

„Один из путей эвакуации - это Нерис, если бы были блокированы наземные пути или какой-то другой саботаж, то реку не взорвешь, не заблокируешь“, – сказал мэр.
„Мы серьезно обсуждаем, что это может быть один из путей эвакуации“, – продолжил он.
Бенкунскас сказал, что по этому вопросу консультировались с армией и другими „специалистами по этому вопросу“.
„Такая возможность есть, только у нас сейчас есть проблема - по пути в Каунас, в Йонаву, трудно пройти, надо углублять русло (...)“, – заметил он.
По его словам, Дирекция внутренних вод должна оценить, что делать, чтобы по Нерис проходили „серьезные суда“.
„Такие студии, как я понимаю, проанализированы, работы переведены в смету, деньги во всем контексте оборонных проектов небольшие, до 10 млн. евро“, – сказал мэр.
По словам Бенкунскаса, этот вопрос обсуждали и с руководством Минобороны прошлого правительства.
„Сейчас сменилось правительство, придется обсуждать вопрос заново“, – сказал мэр.
Глава отдела гидрологических наблюдений ЛГМС Юозас Шимкус сказал Delfi, что водный путь по Нерис начинается от веркяйской мельницы и продолжается до Лаздинайского моста.
„Водный путь отмечен, он официальный, он используется, по Вильнюсух ходят прогулочные суда. Как по Неману – от Куршского залива до Каунаса. Но если говорить об участке от Вильнюса по Нерис в сторону Каунаса и Йонавы, то там нет водного пути.
В планах есть углубление фарватера и эксплуатация водного пути, но никакие большие суда, которые перевозят людей, скорее всего, там ходить не смогут. Разве что подвернется какой-то период, когда в реке будет много воды, как это было в 2017 году, тогда во второй половине лета и осенью шли дожди, тогда и большое судно сможет пройти.
Но если говорить о летних засухах, то по Нерис за Вильнюсом только на байдарках и небольших судах можно ходить“, – сказал Шимкус.
По его словам, Каунас исторически был городом, где использовали водные пути, там развивалась культура водных путей, в Вильнюсе такого не было.
Он заметил, что вопрос эвакуации по Нерис может обсуждаться, но этот путь зависит от времени года - уровень воды в последние годы значительно спадает с апреля по конец августа, поэтому в это время могут пройти по реке лишь небольшие плоскодонные суда. „Если условия благоприятные, то эвакуация по Нерис возможна. Но что касается углубления реки – это огромные проекты. Что касается эвакуации, то лучше купить людям байдарки, тогда они без особых усилий сами эвакуируются“, – сказал Шимкус.
На слова мэра Бенкунскаса об эвакуации по Нерис отреагировал гидролог Вильнюсского университета Гинтарас Валюшкявичюс.
Ученый сказал, что „странные попытки рассказывать о стратегическом значении водного пути по Нерис, расходятся с реальностью“. Он заметил, что начала XXI в. большая часть рек в Литве особенно в теплый период отличается низким уровнем воды. Мало того, в Нерис замедлилось и течение.
Валюшкявичюс заметил, что особенно мало воды в Нерис бывает с апреля по октябрь. Причина этого - как природные условия (глобальное потепление, сокращение осадков), так и человеческая деятельность (с 1976 г. часть вод реки в Беларуси направляется в Вилейское водохранилище, расположенное на расстоянии 167 км по реке от границы с Литвой. Вилейское водохранилище используется для подачи воды в Вилейско-Минскую водную систему для водоснабжения Минска. Кроме того, с 1997 года на Вилии (Нерис) действует Вилейская ГЭС, а с 2020 г. воды реки использует Островецкая АЭС).
По словам ученого, в будущем уровень воды в реке будет только снижаться, поэтому возникают обоснованные сомнения в том, что по Нерис возможно судоходство.
„Надо отметить, что уже в межвоенное время по Нерис не перевозили грузы, а с 1957 г. не сплавляли и бревна (одна из причин - неподходящие для судоходства и сплава условия, поскольку достаточно воды в реке бывало лишь весной). Поэтому странны попытки рассказывать о стратегическом значении водного пути по Нерис (...) расходятся с реальностью“, – сказал Валюшкявичюс.