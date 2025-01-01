2025.01.01 15:09

Мэр Вильнюса о национальном стадионе: надежда еще есть

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilniaus Nacionalinis Stadionas
Vilniaus Nacionalinis Stadionas
ФОТО: DELFI archyvas

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас сказал, что чувствует свою ответственность за завершение строительства Национального стадиона, однако ему горько видеть процесс согласования проекта с Еврокомиссией (EK). Однако мэр утверждает, что ждать запаздывающего решения EK - более простой и дешевый способ, чем объявлять новый конкурс.

„Скорость такая, что если бы в Литве какое-то ведомство принимало решения в таком темпе, как ЕК, то разразился бы ряд скандалов. По сути у нас запрашивают информацию, ведется согласование проекта, мы объясняем, это нормально. Но если ты ответил на вопросы в течение недели, а потом ждешь реакции 2–3 месяца, то все растягивается на два года“, – сказал в интервью politika.lt Бенкунскас.

„Но это все же самый быстрый и простой способ получения стадиона с инфраструктурой. Но если брать альтернативу, надо понимать, что новый конкурс, новое проектирование, новое строительство – это еще 5 лет“, – заметил он.

В ответ на вопрос, на самом ли деле Вильнюс нуждается в новом стадионе, Бенкунскас ответил, что цель строительства - восполнение нужд общества, нуждающегося в новой инфраструктуре.

„Вильнюс - единственная столица ЕС, в которой нет такого инфраструктура. (…) Мы могли там и концерты организовывать, и спортивные состязания, уже не говоря о спортивных состязаниях, ведь его уже 30 лет строят“, – заметил мэр.

Он не опасается и высокой цены проекта.

„Стадион стоит около 54 млн., это не такая и большая цена, он быстро отработает эти деньги“, – прибавил Бенкунскас.

„Моя обязанность – возможно, ценой рейтингов, когда видишь, сколько государство инвестировало денег – просто завершить проект. (…) Просто мы уже перешагнули этап, пути назад нет, вся рациональность показывает, что надо завершить, а там думать, нужен ли новый, еще больше, где-то за городом и т.д.“, – сказал он.

Проект национального стадиона у BaltCap намерена перенять компания Hanner. Председатель ее правления Арвидас Авулис в середине октября сказал журналистам, что развитие проекта стоит не из-за ЕК, а из-за разногласий между литовскими политиками, поэтому пока не стоит говорить о каких-то сроках завершения проекта.

По словам Бенкунскаса, только фактическая стоимость строительства с начала 2020 года до середины 2022 г. выросла на 40%.

Напомним, что комплекс будет состоять из стадиона с музеем спорта, спортцентром со стадионами и помещениями для игры в волейбол, баскетбол, гандбол, с рингами для бокса, стадионом для легкоатлетов и футбольным полем, центром культуры и библиотекой, а также детским садом на 300 мест.

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