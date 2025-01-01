Мэр Вильнюса о национальном стадионе: надежда еще есть

В ответ на вопрос, на самом ли деле Вильнюс нуждается в новом стадионе, Бенкунскас ответил, что цель строительства - восполнение нужд общества, нуждающегося в новой инфраструктуре.

„Но это все же самый быстрый и простой способ получения стадиона с инфраструктурой. Но если брать альтернативу, надо понимать, что новый конкурс, новое проектирование, новое строительство – это еще 5 лет“, – заметил он.

„Скорость такая, что если бы в Литве какое-то ведомство принимало решения в таком темпе, как ЕК, то разразился бы ряд скандалов. По сути у нас запрашивают информацию, ведется согласование проекта, мы объясняем, это нормально. Но если ты ответил на вопросы в течение недели, а потом ждешь реакции 2–3 месяца, то все растягивается на два года“, – сказал в интервью politika.lt Бенкунскас.

„Вильнюс - единственная столица ЕС, в которой нет такого инфраструктура. (…) Мы могли там и концерты организовывать, и спортивные состязания, уже не говоря о спортивных состязаниях, ведь его уже 30 лет строят“, – заметил мэр.

Он не опасается и высокой цены проекта.

„Стадион стоит около 54 млн., это не такая и большая цена, он быстро отработает эти деньги“, – прибавил Бенкунскас.

„Моя обязанность – возможно, ценой рейтингов, когда видишь, сколько государство инвестировало денег – просто завершить проект. (…) Просто мы уже перешагнули этап, пути назад нет, вся рациональность показывает, что надо завершить, а там думать, нужен ли новый, еще больше, где-то за городом и т.д.“, – сказал он.