Мэр Вильнюса: налог на недвижимость в большей степени затронет жителей столицы

„Опасения, которые я высказывал несколько недель назад, когда мы увидели первоначальный принцип налога, частично подтвердились. Налоговое бремя ляжет в основном на имущество жителей Вильнюса. Это немного грустно, потому что больше всего налогом будет облагаться средний класс. Люди, которые взяли кредит и купили квартирку, не содержащую никакой роскоши. Но их квартира в Вильнюсе будет облагаться налогом, в то время как такое же или даже большее жилье в регионе не будет“, - в среду Elta сказал В. Бенкунскас.
„Наше предложение состояло в том, чтобы учесть различное состояние рынка недвижимости в разных городах и регионах. Привязка его к чистой стоимости недвижимости, без учета контекста места, только подтверждает, что это налог крупных городов“, - сказал он.
Мэр столицы также ставит под сомнение предложение об освобождении от налога, если сумма, уплачиваемая жителем, очень мала. По его словам, это противоречит универсализации налога, а автоматизация системы не должна стоить больше, чем приносит пользы.
„Мне не совсем понятен аргумент, что администрирование обойдется дороже, чем размер налога. Потому что даже сейчас земельный налог во многих случаях носит скорее символический характер. И сейчас действует автоматизированная система“, - сказал мэр.
„Всеобщность налога была заявлена как необходимая для нужд обороны. И в моем понимании, каждый должен вносить свой вклад в оборону, даже если суммы могут отличаться. Но сейчас мы видим, что большинство регионов не будут платить налог“, - сказал В. Бенкунскас.
Проект налоговой реформы, зарегистрированный Министерством финансов в среду, предлагает применять нулевую ставку к недвижимому имуществу, стоимость которого не превышает 40 тыс. евро.
Как предусмотрено в проекте министерства, ставка в размере 0,1 проц. будет применяться к недвижимости стоимостью от 40 тыс. до 200 тыс. евро. Ставка в 0,2 проц. – до 400 тыс. евро, ставка в 0,5 проц. – до 600 тыс. евро. Наконец, ставку в 1 проц. предлагается применять к недвижимости стоимостью свыше 600 тыс. евро.