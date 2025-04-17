Мэр Вильнюса: налог на недвижимость в большей степени затронет жителей столицы

„Опасения, которые я высказывал несколько недель назад, когда мы увидели первоначальный принцип налога, частично подтвердились. Налоговое бремя ляжет в основном на имущество жителей Вильнюса. Это немного грустно, потому что больше всего налогом будет облагаться средний класс. Люди, которые взяли кредит и купили квартирку, не содержащую никакой роскоши. Но их квартира в Вильнюсе будет облагаться налогом, в то время как такое же или даже большее жилье в регионе не будет“, - в среду Elta сказал В. Бенкунскас.