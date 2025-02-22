Мэр Вильнюса надеется, что этот объект не постигнет судьба Национального стадиона

Проект Национального стадиона в столице до сих пор не сдвинулся с мертвой точки, однако город готовится к строительству другого крупного спортивного объекта. В Вильнюсе за несколько десятков миллионов должны построить новый Легкоатлетический манеж. По словам спортсменов, такое место должно было появиться уже давно. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас надеется, что манеж построят в течение 2,5 лет и его не постигнет участь национального стадиона, пишет портал LNK.LT.