2025.02.22 07:04

Мэр Вильнюса надеется, что этот объект не постигнет судьба Национального стадиона

 
ru.DELFI.lt
Žirmūnų lengvosios atletikos maniežo projektas / Foto: Projektuotojų vizualizacija
Žirmūnų lengvosios atletikos maniežo projektas / Foto: Projektuotojų vizualizacija

Проект Национального стадиона в столице до сих пор не сдвинулся с мертвой точки, однако город готовится к строительству другого крупного спортивного объекта. В Вильнюсе за несколько десятков миллионов должны построить новый Легкоатлетический манеж. По словам спортсменов, такое место должно было появиться уже давно. Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас надеется, что манеж построят в течение 2,5 лет и его не постигнет участь национального стадиона, пишет портал LNK.LT.

„Нам нравятся олимпийские игры, мы любим болеть, любим медали, поэтому, я думаю, этот объект в Вильнюсе будет этому способствовать – от массовости к профессионализму и громким победам“, – сказал мэр.

Современный манеж появится рядом с Тускуленским поместьем. На этой территории сейчас есть заброшенные здания бывшей спортивной школы, стоянка и футбольное поле. Поэтому сначала подрядчик должен снести эти объекты. Строительство будет стоить городу порядка 35 млн. евро.

„Это будет универсальный объект. Он подойдет для профессиональных спортсменов. Мы найдем контакт, все там смогут разместиться. Там можно будет проводить и международные состязания“, – сказал Бенкунскас.

Сейчас спортсмены тренируются в манеже на ул. Жемайтес, который не отвечает установленным стандартам.

„Все наши манежи старые с нестандартными виражами и поворотами“, – сказала спортсмента Модеста Юсте Мораускайте.

По ее словам, Вильнюс давно нуждается в новом манеже.

„Я не знаю, что происходит в Вильнюсе со всей спортивной системой, почему именно здесь спорт отодвинут в сторону, куда-то спрятан“, – сказала она.

Первые работы начнутся в марте 2025 года. Объект планируют построить в течение 2,5 лет. В нем одновременно смогут заниматься 400 человек, во время состязаний там смогут разместиться 600 человек.

Мэр сказал, что весной 2025 года должна решиться и судьба Национального стадиона.

В Жирмунай, рядом с будущим манежем, в скором времени должна появиться современная база для гребли .

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии