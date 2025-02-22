Мэр Вильнюса надеется, что этот объект не постигнет судьба Национального стадиона

„Нам нравятся олимпийские игры, мы любим болеть, любим медали, поэтому, я думаю, этот объект в Вильнюсе будет этому способствовать – от массовости к профессионализму и громким победам“, – сказал мэр.
Современный манеж появится рядом с Тускуленским поместьем. На этой территории сейчас есть заброшенные здания бывшей спортивной школы, стоянка и футбольное поле. Поэтому сначала подрядчик должен снести эти объекты. Строительство будет стоить городу порядка 35 млн. евро.
„Это будет универсальный объект. Он подойдет для профессиональных спортсменов. Мы найдем контакт, все там смогут разместиться. Там можно будет проводить и международные состязания“, – сказал Бенкунскас.
Сейчас спортсмены тренируются в манеже на ул. Жемайтес, который не отвечает установленным стандартам.
„Все наши манежи старые с нестандартными виражами и поворотами“, – сказала спортсмента Модеста Юсте Мораускайте.
По ее словам, Вильнюс давно нуждается в новом манеже.
„Я не знаю, что происходит в Вильнюсе со всей спортивной системой, почему именно здесь спорт отодвинут в сторону, куда-то спрятан“, – сказала она.
Первые работы начнутся в марте 2025 года. Объект планируют построить в течение 2,5 лет. В нем одновременно смогут заниматься 400 человек, во время состязаний там смогут разместиться 600 человек.
Мэр сказал, что весной 2025 года должна решиться и судьба Национального стадиона.
В Жирмунай, рядом с будущим манежем, в скором времени должна появиться современная база для гребли .