2024.05.20 13:59

Мэр Вильнюса: мы обнаружили секретный туннель

 
Депутат Сейма: все детство гулял по этому подземному переходу
ELTA
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Секретный туннель в Вильнюсе
Секретный туннель в Вильнюсе
ФОТО: VILNIAUS SAVIVALDYBĖS NUOTR. | Delfi Meedia

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас в понедельник на своей странице в Facebook сообщил, что Вильнюсе под проспектом Конституции обнаружен секретный туннель. Впрочем, немного позже выяснлись, что туннель не такой уже секретный. Как и то, что на само деле это не туннель, а замурованный предудыщими властями подземный переход.

"На старых картах мы обнаружили, что под проспектом Конституции, рядом с Национальной художественной галереей, есть секретный туннель. Тщательно исследовав эту местность, мы убедились, что туннель действительно существует!“ - написал мэр в соцсети.

Секретный туннель в Вильнюсе

По словам В. Бенкунскаса, вход в подземный туннель был открыт через колодец. И хотя ученые все еще анализируют его, мэр надеется, что в будущем тоннель сможет стать отличным средством сообщения.

Секретный туннель в Вильнюсе

„Ученые пока анализируют колодец, но мы надеемся, что в будущем он сможет стать удобным подземным переходом для жителей Вильнюса, который облегчит движение пешеходов и велосипедистов по проспекту Конституции. Такое соединение в городе необходимо, и оборудование его не с нуля позволит сделать это значительно быстрее и дешевле“, - написал В. Бенкунскас.

Секретный туннель в Вильнюсе

Пока ученые анализируют открытие мэра, депутат Сейма ЛитвыТомас Томилинас, родившийся в Вильнюсе, написал в Facebook, что он '“все детство гулял по этому подземному переходу рядом с Национальной художественной галереей, который мэр назвал тайным“.


"Это был обычный переход. Я не понимаю, неужели в самоуправлении не работают вильнюсцы, которым хотя бы 40 лет? Этот туннель закрыли предыдущие власти, т.к. их интересовали не пешеходы, а доходы от проектов недвижимости на парвом берегу Нерис и движение транспорта, но как можно называть закрытый во времена Зуокаса (Артурас Зуокас - бывший мэр Вильнюса) туннель тайным? Так может и Зуокас не существовал? Может, эт оне человек, а недобрая легенда?“, - написал на своей странице в соцсети Facebook Томас Томилинас.

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