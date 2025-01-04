Мэр Вильнюса: идея с метро в столице может не сработать

Мэр города поясняет, что для уменьшения заторов в городе хотелось бы, чтобы жители Вильнюса как можно меньше пользовались личными автомобилями, а пересаживались на общественный транспорт.
„Мы, конечно, не намерены применять для этого принудительные меры, а просто инвестируем в обновление общественного транспорта, его удобство, качество, чтобы люди естественным образом увидели преимущество использования общественного транспорта от дома до работы и обратно“, - сказал В. Бенкунскас.
Он добавляет, что планируется также расширение полос А, в ближайшие несколько лет планируется добавить еще 6 км полос А на оживленных улицах. Что касается самых сложных перекрестков, где пропускная способность всегда является проблемой, мэр подчеркивает, что там необходимы крупные инвестиции для строительства туннелей или виадуков, исключающих светофорные перекрестки.
Он отметил, что запланированы изменения на 20 улицах, в том числе на улицах Гележине Вилко, Жальгире, Карейвю. Однако реальных проектов пока нет.
„Нужно иметь из чего финансировать, потому что они дорогие и, надо сказать, в городе Вильнюсе все инвестиции в улучшение или ремонт инфраструктуры практически осуществляются на деньги городского бюджета. К сожалению, у нас нет государственных денег. <...> Все, что мы делаем, мы делаем на свои деньги, но прежде чем деньги будут потрачены, нам нужно сделать очень много работы - спроектировать, заключить договор, а потом эти работы будут выполнены“, - пояснил он.
Мэр уверяет, что в ближайшие годы люди почувствуют улучшение на выездных из города перекрестках - на перекрестке Гарюнай появится виадук, который позволит быстрее передвигаться в город и из города, а также туннель в Таранде. На Няменчинском шоссе будет 4 полосы движения.
Идея метро не обязательно сработает
На вопрос, не нужен ли Вильнюсу другой вид общественного транспорта, который мы видим в других европейских городах, В. Бенкунскас соглашается, что нужен, но есть проблемы.
„Как мэр, я был бы рад сесть на метро и посмотреть, где можно построить трамвайную линию, а откуда взять деньги?“ — спрашивает он.
Отметив, что в настоящее время Вильнюс имеет рекордный бюджет в полтора миллиарда, мэр предлагает рассчитывать не только доходы муниципалитета, но и его расходы. У столицы много особых потребностей.
„Каждый год у нас рост доходов составляет от 50 до 100 млн евро. С одной стороны, мы получаем больше доходов, но через другую дверь мы просто очень легко их тратим и у нас нет того дохода, который мы можем направить на инвестиции“.
Он поясняет, что, например, в Вильнюсе в этом году реальных доходов от налогов жителей будет на 56 млн больше, но эти деньги пойдут на повышение зарплат за счет роста минимальной заработной платы. Больше всего – у тех, кто работает в сфере образования.
В.Бенкунскас уверяет, что в странах, где изменения в инфраструктурной системе были осуществлены, это было сделано по решению государства. Поскольку это огромные инвестиции, деньги должны быть выделены из государственного бюджета.
„Ни один город, ни один муниципалитет не сможет сделать это самостоятельно“, - убежден мэр.
Он утверждает, что на эту тему велись переговоры с правительством, но сейчас приоритетом в госбюджете является оборона. Тем не менее, он согласен с тем, что инфраструктура города также частично является проблемой безопасности.
„Наш план обороны, который мы представили в июле, на самом деле во многом основан на вопросах инфраструктуры. Тот же план эвакуации, мы видим места, где и государству, и муниципалитету приходится работать, чтобы обеспечить как можно более быстрый выезд из города. Но здесь, еще раз повторю, нужны огромные средства, мы готовы их реализовать, но это должно быть государственное решение“, - убежден мэр Вильнюса.
На вопрос, что бы он предпочел: метро или трамвай в Вильнюсе, В. Бенкунскас ответил, что с обоими есть проблемы.
„Есть меньшие европейские города, как с точки зрения населения, так и с точки зрения площади, имеющие метро. Но уникальность Вильнюса в том, что мы живем в городе площадью 400 квадратных километров с населением 600 тысяч человек. Этот наш разброс, плотность населения очень разная и территории небольшие. Чтобы система метро функционировала и поддерживала себя, в некоторых случаях не хватает плотности населения, иногда до десяти раз, потому что в противном случае билет может стоить несколько десятков евро“.