Мэр Вильнюса: идея с метро в столице может не сработать

„Нужно иметь из чего финансировать, потому что они дорогие и, надо сказать, в городе Вильнюсе все инвестиции в улучшение или ремонт инфраструктуры практически осуществляются на деньги городского бюджета. К сожалению, у нас нет государственных денег. <...> Все, что мы делаем, мы делаем на свои деньги, но прежде чем деньги будут потрачены, нам нужно сделать очень много работы - спроектировать, заключить договор, а потом эти работы будут выполнены“, - пояснил он.