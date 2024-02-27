Мэр Вильнюса хочет привести в порядок еще один неблаговидный объект в столице

 
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Papuoštas Seimo fontanas
Papuoštas Seimo fontanas
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Мэру Валдасу Бенкунскасу мало национального стадиона. Он с энтузиазмом решил заняться и другими заброшенными объектами в столице, а именно – историческим фонтаном у парламента. Город много лет не чинил фонтан, поэтому передал его в ведениe парламента, рассказали журналисты телеканала LNK.

Фонтан на площади Независимости не работает с 2008 года. Это был кризисный год, когда страну еще возглавлял Валдас Адамкус.

Вице-спикер парламента Витаутас Миталас сказал, что необходимо заменить и сами трубы в фонтане.

Фонтан разобрали в 2013 году, когда Литва готовилась к председательству в Совете ЕС. Были срезаны медные распылители, их хранили в Траку Воке, потом они были украдены.

Сейчас конструкция накрыта тентом. Отвечает за нее парламент.

"Парламент долго ничего не делал, то хотим, то не хотим", – сказал в 2021 г. тогдашний мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Со временем стало ясно, что восстановить фонтан не под силу и парламенту. Никто даже не начал проектные работы. Архитекторы отказались участвовать в конкурсе, потому что хотели глобально пересмотреть проект площади, а Департамент культурного наследия не дал на это разрешения.

Новый мэр столицы Бенкунскас сказал, что реконструкция этой репрезентативной площади столицы должна протекать быстрее.

Он предлагал парламенту действовать вместе с муниципалитетом, который планирует реконструкцию тоннеля.

"Мы предложили нашу помощь, вопрос - воспользуются ли ею", – сказал Бенкунскас.

Мэр города хотел бы "прибрать" и нынешнюю автостоянку у парламента и построить там конференц-центр. Эта стоянка занимает площадь почти 2 га. Сейчас ею заведует парламент.

Лидер оппозиционный Партии труда Андрюс Мазуронис напомнил, что видел на этой площадке предпринимателя Арвидаса Авулиса, который возможно планирует там что-то строить. Бенкунскас заверил, что ни Авулиса, ни BaltCap "в этой истории нет и, надеюсь, не будет".

Мазуронис заметил, что Бенкунскасу сначала "стоит износить железные башмаки национального стадиона".

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