Мэр Вильнюса хочет привести в порядок еще один неблаговидный объект в столице

Фонтан на площади Независимости не работает с 2008 года. Это был кризисный год, когда страну еще возглавлял Валдас Адамкус.

Вице-спикер парламента Витаутас Миталас сказал, что необходимо заменить и сами трубы в фонтане.

Фонтан разобрали в 2013 году, когда Литва готовилась к председательству в Совете ЕС. Были срезаны медные распылители, их хранили в Траку Воке, потом они были украдены.

Сейчас конструкция накрыта тентом. Отвечает за нее парламент.

"Парламент долго ничего не делал, то хотим, то не хотим", – сказал в 2021 г. тогдашний мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Со временем стало ясно, что восстановить фонтан не под силу и парламенту. Никто даже не начал проектные работы. Архитекторы отказались участвовать в конкурсе, потому что хотели глобально пересмотреть проект площади, а Департамент культурного наследия не дал на это разрешения.