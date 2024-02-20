Мэр столицы: во время ремонта тоннеля придется разбирать площадь Независимости

"Тоннель, проходящий под парламентом, находится в плохом состоянии, особенно изношены гидроизоляционные перекрытия. Мы как раз заканчиваем проектирование, хотели бы готовиться к началу работ. Но было бы глупо, если бы сначала площадь разобрали для ремонта тоннеля, а потом делали это повторно для реконструкции площади. Поэтому мы пытаемся синхронизировать свои действия", – сказал мэр.