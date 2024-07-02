Мэр столицы: в случае конфликта, Вильнюс – мишень Nr 1

Мэр упомянул и об убежищах. По нынешним подсчетам, в столичных убежищах недолгое время могут найти укрытие 50% жителей. Но, по словам мэра, цель - предоставить убежище 100% жителей.
Бенкунскас сказал, что сейчас общаются с владельцами недвижимости, например, торговых центров, офисов, ведут инвентаризацию зданий с подземными помещениями – подвалами, стоянками для машин, которые пригодны для использования в качестве убежищ.
„Главное, чтобы люди знали, где ближайшее к ним убежище в случае воздушной тревоги“, – заметил мэр.
В Вильнюсе есть 41 сирена для предупреждения об опасности. Их могут услышать 30% вильнюсцев. Летом установят еще 52. Осенью будут тестировать новую сеть.
„Тогда мы увидим „серые зоны“, которые нуждаются в сиренах. Кроме того, результат будет отличным - мы покроем почти 100% города“, – выразил надежду политик.
„Вильнюс - столица, поэтому он мишень и цель Nr 1. И, вне всякого сомнения, – мы находимся рядом с границей Беларуси. В нескольких десятках километров от Вильнюса есть Островецкая АЭС, которая является угрозой“, – сказал Бенкунскас.
Подготовленный план по обороне города, по словам мэра, можно разделить на две части: помощь обороне и укрепление гражданской обороны. Помощь обороне включает парк мер по контрмобильности, новое пространство для дронов, военная комендатура и принятие немецкой бригады в столице и в Литве.
Бенкунскас рассказал, что для приобретения необходимых для парка средств, планируется объявить конкурс.
„Мы надеемся, что осенью первый этап парка контрмобильности будет завершен“, – сказал мэр, отметив, что он ориентирован на восточную и южную части города.
„Потом цель на ближайшие месяцы, может, год - охватить и создать необходимую сеть мер для покрытия всего города мерами контрмобильности по всему периметру“, – сказал политик.
Планируется покупка бетонных блоков для перекрытия дорог, противотанковых надолбов (зубов дракона), сборных комплектов стальных „ежей“.
„Они в первую очередь нужны для блокирования въезда в город по дорогам. Основные дороги в южном и восточном направлении, если смотреть на внешнюю границу НАТО. Это охватывает и сеть небольших дорог, начиная с лесных, гравийных, которые могли бы использоваться во время атаки на город“, – пояснил мэр.
Карту дорог, которые будут блокированы, по словам Бенкунскаса, обсудили со специалистами обороны, ее предавать огласке не будут.
Что касается нового пространства для дронов, мэр сказал, что первая такая трасса появится летом среди шешкинских холмов. Там смогут тренироваться дети, взрослые, на участие в тренировках нужна регистрация.
„Конечно, такие тренировки посвящены выработке навыков управления, затем преодоления препятствий, барьеров, чтобы в обществе было больше людей, которые владеют такими навыками. Пока у нас нет необходимой инфраструктуры, это будет первая“, – заметил мэр.
План бегства из города не готовят, готовят план его обороны, подчеркнул Бенкунскас. Но, по его словам, важно иметь планы эвакуации.
„Сейчас мы подсчитываем пропускную способность дорог во время вечерних пиков, когда машин на дорогах больше всего. Надо учитывать наличие реки в городе, водоемов с мостами. Будут у нас мосты или нет? Если их разбомбят, то по ним нельзя будет ехать, тогда анализируются другие варианты: саботаж, преднамеренные ДТП, заторы, какие альтернативы есть на такой случай? Поэтому нужно консультироваться с Союзом стрелков, полицией, как регулировать, что делать“, – рассказал мэр.
По его словам, из Вильнюса есть шесть возможностей эвакуации – соответственно – дорог. Если меры контрмобильности планируются на юге и на востоке, то эвакуация планируется в южном и западном направлениях.
„Осенью у нас уже будут подробные планы со всеми алгоритмами, предпосылками. Конечно же, мы не сможем предать их огласке, чтобы противник не мог их увидеть и анализировать“, – сказал Бенкунскас.
Цель - эвакуация столицы за 1,5 дня.
„Поставлена задача эвакуации города, всех жителей за 1,5 дня. Как этого добиться, зависит от условий. Как я говорил, возможны случаи саботажа, сознательные помехи. У нас будет минимум пять сценариев, в зависимости от конкретных условий“, – сказал он.
Бенкунскас отметил, что в случае эвакуации движение будет идти не в двух направлениях, а в одном.
По сведениям мэра, до сих пор в вильнюсской комендатуре зарегистрировались почти 1900 человек. Осенью проанализируют, кто эти люди.
Муниципалитет, по словам мэра, должен задействовать этих людей, создав условия для учений, чтобы все не закончилось обычной регистрацией.
„Kad mes turėtume 2 tūkst. žmonių aktyvą, kurie, esant reikalui, su savo kompetencijomis būtų nedelsiant pasiruošę prisidėti prie kariuomenės, prie civilinės gynybos ir prie kitų funkcijų, kurių poreikiai gali būti reikalingi“, – teigė V. Benkunskas.