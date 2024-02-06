Мэр столицы: строительство национального стадиона обойдется государству примерно на 28 млн евро больше

"94 млн евро мы индексируем на 27 проц. и это составляет 122 млн евро с НДС – именно столько Арвидас Авулис (владелец Hanner) получит от муниципалитета, когда построит и оборудует весь комплекс", – сообщил TV3 в понедельник Бенкунскас, добавив, что еще примерно 10 млн евро расходов на реализацию проекта придется покрыть самой девелоперской компании.

По словам мэра Вильнюса, обязательства муниципалитета и Министерства образования, науки и спорта увеличатся на 2,3 млн евро.

"Общая сумма наших обязательств составляет 156 млн евро, которые ни разу не менялись, с комиссией за управление. (...) Мы внесем в совет изменение, которое будет закреплено изменением договора, и общая стоимость наших обязательств, муниципалитета и министерства, увеличится на 2,3 млн евро – до 158,3 млн евро", – пояснил он.