Мэр столицы признал: жителям Вильнюса не хватило информации об учениях по введению комендантского часа

"Когда люди вечером на улицах увидели вооруженных военных и ничего не знали об учениях, стали звонить на номер 112 и спрашивать, что происходит. Поэтому был зафиксирован определенный момент паники. Мы хотели разослать информацию жителям двух районов через Департамент пожарной безопасности и спасения с помощью технологий мобильной связи. Но в данном случае было решение НЦУК не поднимать панику. Так что мы видим, что такое решение было ошибочным", – заявил журналистам в среду Бенкунскас.