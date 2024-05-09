Мэр столицы признал: жителям Вильнюса не хватило информации об учениях по введению комендантского часа

"Когда люди вечером на улицах увидели вооруженных военных и ничего не знали об учениях, стали звонить на номер 112 и спрашивать, что происходит. Поэтому был зафиксирован определенный момент паники. Мы хотели разослать информацию жителям двух районов через Департамент пожарной безопасности и спасения с помощью технологий мобильной связи. Но в данном случае было решение НЦУК не поднимать панику. Так что мы видим, что такое решение было ошибочным", – заявил журналистам в среду Бенкунскас.
"Паника была вызвана и возникла среди населения потому, что не было надлежащего информирования. Так что, возможно, в ходе очередных учений мы сможем обратить на это внимание, потому что коммуникация – это одна из ключевых вещей, позволяющая избежать хаоса, паники или каких-либо незапланированных действий. Здесь мы обращаем взгляд и на себя – по усилению коммуникационной линии", – подчеркнул глава города.
Потребность в более активной коммуникации отметил и министр обороны Лауринас Кащюнас.
"Наверное надо было больше информировать жителей тех микрорайонов и тех улиц о комендантском часе, потому что были и звонки на номер 112, когда были замечены военные на улицах. (...) Это не упрек городу, просто некоторые ведомства посчитали, что эта информация будет избыточной", – сказал министр.
"Но все это решаемо, и такие проблемы действительно незначительны", – сказал Кащюнас.
Как сообщалось ранее, учения Литовской армии и союзников по НАТО проходят 6-8 мая в столице и Каунасе. В ходе учений проверяются готовность ведомств, учреждений и организаций к проведению мобилизации и выполнению задач по приему союзников, реквизиции имущества и объявлению комендантского часа.