2024.07.23 15:13

Мэр Шяуляйского района: имеющихся средств не хватит на возмещение ущерба от вихря

 
понадобится как минимум в три раза больше
ELTA
ru.DELFI.lt
в районный муниципалитет поступило 11 заявлений о возмещении ущерба от вихря
в районный муниципалитет поступило 11 заявлений о возмещении ущерба от вихря
ФОТО: Sandra Sakevičė / Orų entuziastai ir meteo.lt

В Шяуляйский районный муниципалитет поступило 11 заявлений о возмещении ущерба от вихря, прошедшего более недели назад. Однако, как отмечает мэр района Чесловас Грейчюс, имеющихся резервных средств не хватит для возмещения причиненного ущерба.

„На данный момент у нас есть 11 заявлений от жителей с просьбой о поддержке. Еще несколько решают, подавать ли их. По крайней мере, одно домохозяйство уже получило страховые расчеты, люди двигаются вперед, постепенно занимаются этим“, – сообщил Elta во вторник мэр Шяуляйского района.

„Озвучить ущерб в цифрах пока не могу, но того, что у нас есть в резерве, точно не хватит – нам понадобится как минимум в три раза больше средств“, – сказал он.

По мнению Ч. Грейчюса, после того как в результате причиненного вихрем ущерба было объявлено чрезвычайное положение, планируется затронуть и положения по плановому использованию резервных средств мэра.

„Согласно ныне действующим положениям резерва мэра, застрахованным постройкам не предусматривается никакая поддержка, но эти положения могут быть изменены. В сентябре мы пойдем в совет и постараемся решить этот вопрос“, – пояснил он.

По словам мэра Шяуляйского района, помочь жителям обещают и частные компании.

„Мы сообща ищем строителей для начала работ по всем объектам. Обещают помощь и коммерческие компании: одна компания из Акмянского района для незастрахованных построек намерена покрыть расходы на шифер, а застрахованным – предоставить скидки. Лесорубы бескорыстно вырубали деревья с приусадебных участков. Такой механизм благотворительности складывается“, – сказал Ч. Грейчюс.

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