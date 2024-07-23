Мэр Шяуляйского района: имеющихся средств не хватит на возмещение ущерба от вихря

„На данный момент у нас есть 11 заявлений от жителей с просьбой о поддержке. Еще несколько решают, подавать ли их. По крайней мере, одно домохозяйство уже получило страховые расчеты, люди двигаются вперед, постепенно занимаются этим“, – сообщил Elta во вторник мэр Шяуляйского района.
„Озвучить ущерб в цифрах пока не могу, но того, что у нас есть в резерве, точно не хватит – нам понадобится как минимум в три раза больше средств“, – сказал он.
По мнению Ч. Грейчюса, после того как в результате причиненного вихрем ущерба было объявлено чрезвычайное положение, планируется затронуть и положения по плановому использованию резервных средств мэра.
„Согласно ныне действующим положениям резерва мэра, застрахованным постройкам не предусматривается никакая поддержка, но эти положения могут быть изменены. В сентябре мы пойдем в совет и постараемся решить этот вопрос“, – пояснил он.
По словам мэра Шяуляйского района, помочь жителям обещают и частные компании.
„Мы сообща ищем строителей для начала работ по всем объектам. Обещают помощь и коммерческие компании: одна компания из Акмянского района для незастрахованных построек намерена покрыть расходы на шифер, а застрахованным – предоставить скидки. Лесорубы бескорыстно вырубали деревья с приусадебных участков. Такой механизм благотворительности складывается“, – сказал Ч. Грейчюс.