2025.03.14 12:57

Мэр Ширвинтского района шокирована происшествием в гимназии: будет добиваться расследования

 
ru.DELFI.lt
Živilė Pinskuvienė
Živilė Pinskuvienė
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Мэр Ширвинтского района Живиле Пинскувене на своей странице в фейсбуке поделилась новостью, которая буквально шокировала ее. В Муснинкайской гимназии были задержаны двое учеников с большим количеством наркотиков. Мэр сказала, что будет требовать полицейского расследования.

Этой новостью она поделилась в четверг, заметив, что учеников задержали благодаря бдительности работников гимназии.

„У работников школы возникло подозрение, что ребята могут находиться в состоянии наркотического опьянения. На место вызвали полицию. Полицейские обыскали учеников и их вещи“, – сказала мэр.

По словам Пинскувене, во время обыска было обнаружено большое количество наркотиков.

„Парней задержали и увезли на проверку. Полиция получила информацию о поставщиках наркотиков, полиции рассказали все обстоятельства получения наркотиков“, – заверила мэр.

Policija

Пинскувене выразила надежду на то, что полиция проведет расследование, и главное - выявит поставщика наркотиков, который убивает школьников, поставляя им наркотики.

„Я не допущу затягивания этого дела. Лично буду интересоваться расследованием.

Подростки, у которых нашли наркотики, должны быть наказаны по закону, а наркоторговцы – задержаны и отправлены за решетку. Школьников Ширвинтского района надо защитить.

Моя позиция остается принципиальной и твердой“, – сказала Пинскувене.

Она прибавила, что задержанные с наркотиками школьники, которые могли продавать дурь младшеклассникам, должны быть исключены из гимназии.

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