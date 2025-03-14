Мэр Ширвинтского района шокирована происшествием в гимназии: будет добиваться расследования

Этой новостью она поделилась в четверг, заметив, что учеников задержали благодаря бдительности работников гимназии.
„У работников школы возникло подозрение, что ребята могут находиться в состоянии наркотического опьянения. На место вызвали полицию. Полицейские обыскали учеников и их вещи“, – сказала мэр.
По словам Пинскувене, во время обыска было обнаружено большое количество наркотиков.
„Парней задержали и увезли на проверку. Полиция получила информацию о поставщиках наркотиков, полиции рассказали все обстоятельства получения наркотиков“, – заверила мэр.
Пинскувене выразила надежду на то, что полиция проведет расследование, и главное - выявит поставщика наркотиков, который убивает школьников, поставляя им наркотики.
„Я не допущу затягивания этого дела. Лично буду интересоваться расследованием.
Подростки, у которых нашли наркотики, должны быть наказаны по закону, а наркоторговцы – задержаны и отправлены за решетку. Школьников Ширвинтского района надо защитить.
Моя позиция остается принципиальной и твердой“, – сказала Пинскувене.
Она прибавила, что задержанные с наркотиками школьники, которые могли продавать дурь младшеклассникам, должны быть исключены из гимназии.