Мэр Ширвинтского района шокирована происшествием в гимназии: будет добиваться расследования

Этой новостью она поделилась в четверг, заметив, что учеников задержали благодаря бдительности работников гимназии.

„У работников школы возникло подозрение, что ребята могут находиться в состоянии наркотического опьянения. На место вызвали полицию. Полицейские обыскали учеников и их вещи“, – сказала мэр.

По словам Пинскувене, во время обыска было обнаружено большое количество наркотиков.

„Парней задержали и увезли на проверку. Полиция получила информацию о поставщиках наркотиков, полиции рассказали все обстоятельства получения наркотиков“, – заверила мэр.