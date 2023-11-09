Мэр района: в Кретинге уровень воды спал, но ситуация осложнилась в другом городе

"Ситуация немного стабилизировалась и в самом городе. Около плотин уже констатировали, что уровень воды спал на 4 см. В самой Акмяне с 423 до 416 см", – сказал 9 ноября утром в интервью LRT мэр.
"Ситуация улучшается, если больше не будет осадков, я думаю, она улучшится", – продолжил он.
По словам Калнюса, в ночь на четверг жителям помощь не требовалась, вызовов не было.
Правда, он заметил, что беспокойство вызывает положение в городке Картяна, где значительно поднялся уровень воды в реке Миния.
"Очень сильно поднялся, за сутки почти на 50 см. Сегодня он уже выше 530 см", – отметил Калнюс.
"Правда, сегодня прогнозируют неплохую погоду, и, надеюсь, мы справимся с ситуацией. Тогда начнем работать над последствиями", – акцентировал мэр.
По его словам, жители Картяны пока за помощью не обращались.
Представитель Национального центра общественного здравоохранения Раймондас Григалюнас сказал LRT, что жителям Кретингского и соседних районах не рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи колодезную воду. Нельзя использовать и воду из скважин.
"Надо покупать фасованную воду", – сказал Григалюнас.
После наводнения владельцам скважин рекомендуется сдать воду на проведение анализов.
Напомним, что наводнение в Кретингском районе началось во вторник после обеда, когда за день выпало месячное количество осадков. Из-за сильных ливней была объявлена экстремальная ситуация из-за опасности загрязнения, в реку пришлось сливать неочищенные стоки.