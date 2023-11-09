Мэр района: в Кретинге уровень воды спал, но ситуация осложнилась в другом городе

"Ситуация немного стабилизировалась и в самом городе. Около плотин уже констатировали, что уровень воды спал на 4 см. В самой Акмяне с 423 до 416 см", – сказал 9 ноября утром в интервью LRT мэр.

"Ситуация улучшается, если больше не будет осадков, я думаю, она улучшится", – продолжил он.

По словам Калнюса, в ночь на четверг жителям помощь не требовалась, вызовов не было.

Правда, он заметил, что беспокойство вызывает положение в городке Картяна, где значительно поднялся уровень воды в реке Миния.

"Очень сильно поднялся, за сутки почти на 50 см. Сегодня он уже выше 530 см", – отметил Калнюс.

"Правда, сегодня прогнозируют неплохую погоду, и, надеюсь, мы справимся с ситуацией. Тогда начнем работать над последствиями", – акцентировал мэр.

По его словам, жители Картяны пока за помощью не обращались.