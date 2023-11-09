Мэр района: в Кретинге уровень воды спал, но ситуация осложнилась в другом городе

 
жителям не рекомендуют использовать воду из колодцев и скважин
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Kretingos rajono savivaldybė
Мэр Кретингского района Антанас Калнюс сказал, что в Кретинге ситуация стабилизировалась, уровень воды в реке Акмяна за ночь спал на 4 см. Правда, до опасной отметки поднялся уровень воды в Картяне.

"Ситуация немного стабилизировалась и в самом городе. Около плотин уже констатировали, что уровень воды спал на 4 см. В самой Акмяне с 423 до 416 см", – сказал 9 ноября утром в интервью LRT мэр.

"Ситуация улучшается, если больше не будет осадков, я думаю, она улучшится", – продолжил он.

По словам Калнюса, в ночь на четверг жителям помощь не требовалась, вызовов не было.

Правда, он заметил, что беспокойство вызывает положение в городке Картяна, где значительно поднялся уровень воды в реке Миния.

"Очень сильно поднялся, за сутки почти на 50 см. Сегодня он уже выше 530 см", – отметил Калнюс.

"Правда, сегодня прогнозируют неплохую погоду, и, надеюсь, мы справимся с ситуацией. Тогда начнем работать над последствиями", – акцентировал мэр.

По его словам, жители Картяны пока за помощью не обращались.

Представитель Национального центра общественного здравоохранения Раймондас Григалюнас сказал LRT, что жителям Кретингского и соседних районах не рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи колодезную воду. Нельзя использовать и воду из скважин.

"Надо покупать фасованную воду", – сказал Григалюнас.

После наводнения владельцам скважин рекомендуется сдать воду на проведение анализов.

Напомним, что наводнение в Кретингском районе началось во вторник после обеда, когда за день выпало месячное количество осадков. Из-за сильных ливней была объявлена экстремальная ситуация из-за опасности загрязнения, в реку пришлось сливать неочищенные стоки.

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