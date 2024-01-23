Мэр Пагегяй месяц отсутствует на рабочем месте, муниципалитет ничего не объясняет

На странице муниципалитета в YouTube видно, что Бендаравичюс присутствовал на заседании горсовета 7 декабря 2023 года. 20 декабря его уже не было на заседании, его замещал консерватор Гинтаутас Станчайтис.

"Мэр на больничном", – сказал на заседании Станчайтис.

На сайте муниципалитета есть повестка дня мэра, там указано, что с 22 по 31 января мэр на больничном, его замещает вице-мэр. Значит, Бендаравичюс не работает больше месяца. О том, что случилось с мэром, его подчиненные не говорят.

"По просьбе мэра и его семьи мы не предоставляем информацию о состоянии здоровья главы района", – ответил Delfi муниципалитет.

Некоторые члены горсовета сказали Delfi, что мэр лежит в больнице.

Бендаравичюса на пост мэра выдвинуло Движение либералов, однако после скандала с "кассовыми чеками", мэр приостановил свое членство в партии.