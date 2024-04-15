Мэр одного района предлагает ввести для жителей многоквартирных домов налог на убежища

Председатель жилтоварищества Акмянского района показала журналистам LNK отремонтированный подвал, переделанный в убежище. По ее словам, раньше там не было ни дверей, ни мебели. Жители все привели в порядок и оборудовали помещение для собраний, которое можно смело использовать в качестве убежища.

"Вопрос в том, какие у нас должны быть убежища? На 2-3 часа? Знаете, даже на 2-3 часа не скажешь маленькому ребенку, что если хочешь в туалет, выберись наружу и сделай свое дело там", – сказал мэр Акмянского района Виталий Митрофанов.

Чтобы в убежищах провели воду и канализацию, он предлагает ввести налог на убежища.