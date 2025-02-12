Мэр Неринги выступает за строительство моста: нас ждет мрачное будущее

„Каждый день мне с парома звонят люди в два часа, после двух часов ночи, если не успевают на паром или их не переправляют, если не успевают после 12 часов позвонить. С детьми, учителя с учениками, которые возвращаются, спят в автобусах, в автомобилях. Возвращаются в 5 ч. на первом пароме, пропускают уроки и т.д.“, – рассказал мэр.

По словам мэра, для жителей настоящий вызов и получение обычных услуг. Это одна из основных причин сокращения числа жителей в Неринге.

„Оказывается, не хватает и капитанов, никто не идет работать, не хочет управлять паромами. (…) Поэтому, я думаю, когда начнут строить парк ветряных электростанций в море, мы просто будем смотреть на Литву с Куршской косы, а переправиться не сможем“, – прибавил он.

„Услуги переправы становятся все хуже, местные жители это чувствуют, жалуются. Поговорив с главами Смилтинской переправы, я понял, что нас ждет серое и мрачное будущее“, – сказал в интервью LRT Ясайтис,

„Когда я говорю с людьми, уезжающими отсюда, основная причина - вызов сообщения с Клайпедой, ночью попасть туда невозможно. (…) Это постоянная жизнь в заторах, постоянные опоздания, неважно, планируешь ты или нет“, – прибавил он.

По словам мэра, когда обсуждается вопрос строительства моста или тоннеля в Нерингу, основным препятствием становится нехватка межведомственного диалога, ведь на все аргументы готовы ответы.

„Мне трудно понять из тех декларативных заявлений, что якобы будет разрушена ценность, я хочу услышать, как это сделают, ведь если посмотреть на примеры в мире, в национальных парках, которые еще серьезнее охраняются, ни один из них не исчез“, – сказал Ясайтис.