Мэр Неринги выступает за строительство моста: нас ждет мрачное будущее

„Услуги переправы становятся все хуже, местные жители это чувствуют, жалуются. Поговорив с главами Смилтинской переправы, я понял, что нас ждет серое и мрачное будущее“, – сказал в интервью LRT Ясайтис,
„Оказывается, не хватает и капитанов, никто не идет работать, не хочет управлять паромами. (…) Поэтому, я думаю, когда начнут строить парк ветряных электростанций в море, мы просто будем смотреть на Литву с Куршской косы, а переправиться не сможем“, – прибавил он.
По словам мэра, для жителей настоящий вызов и получение обычных услуг. Это одна из основных причин сокращения числа жителей в Неринге.
„Каждый день мне с парома звонят люди в два часа, после двух часов ночи, если не успевают на паром или их не переправляют, если не успевают после 12 часов позвонить. С детьми, учителя с учениками, которые возвращаются, спят в автобусах, в автомобилях. Возвращаются в 5 ч. на первом пароме, пропускают уроки и т.д.“, – рассказал мэр.
„Когда я говорю с людьми, уезжающими отсюда, основная причина - вызов сообщения с Клайпедой, ночью попасть туда невозможно. (…) Это постоянная жизнь в заторах, постоянные опоздания, неважно, планируешь ты или нет“, – прибавил он.
По словам мэра, когда обсуждается вопрос строительства моста или тоннеля в Нерингу, основным препятствием становится нехватка межведомственного диалога, ведь на все аргументы готовы ответы.
„Мне трудно понять из тех декларативных заявлений, что якобы будет разрушена ценность, я хочу услышать, как это сделают, ведь если посмотреть на примеры в мире, в национальных парках, которые еще серьезнее охраняются, ни один из них не исчез“, – сказал Ясайтис.
Напомним, что мэр Неринги говорил о возможности строительства моста не раз. Политик утверждает, что это решит сразу несколько проблем. Если въезд по мосту будет платным, строительство со временем окупится, не будут мешать миграции рыбы в заливе, уменьшится уровень загрязнения воды в Смилтине, не придется искать капитанов, которых не хватает.
Однако это предложение оценивают неоднозначно. Некоторые политики считают, что в результате потоки машин в Нерингу вырастут, а это отрицательно скажется на ландшафте, увеличит масштаб экологических проблем. С такой позицией выступила и Национальная комиссия ЮНЕСКО, раскритиковавшая предложение мэра.