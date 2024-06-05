Мэр Каунаса инициирует установку памятника Бразаускасу

„В следующем году исполняется 15 лет с момента смерти Бразаускаса, но до сих пор память о нем не увековечена. Попробуем сделать это в Каунасе“, – цитируют слова Матийошайтиса.
Это предложение мэра каунасский горсовет обсудит на следующей неделе.
В пресс-релизе муниципалитета сказано, что одно из профессиональных достижений президента – работа над строительством Каунасской ГЭС, которая в 2014 г. была названа именем Бразаускаса.
Сообщается, что Бразаускас своими политическими решениями способствовал строительству моста им. М.-К.Чурлёниса и арены „Жальгирис“. Он также поддержал инициативу проведения в Литве в 2011 г. чемпионата Европы по баскетболу. Благодаря его поддержке арены были построены в Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй.
Подписант Акта о независимости Литвы от 11 марта Бразаускас в 1992–1993 гг занимал должность спикера парламента, в 1993–1998 гг - президента, а в 2001–2006 гг – премьер-министра.
Бразаускас скончался 26 июня 2010 г.