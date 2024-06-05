Мэр Каунаса инициирует установку памятника Бразаускасу

„В следующем году исполняется 15 лет с момента смерти Бразаускаса, но до сих пор память о нем не увековечена. Попробуем сделать это в Каунасе“, – цитируют слова Матийошайтиса.

Это предложение мэра каунасский горсовет обсудит на следующей неделе.

В пресс-релизе муниципалитета сказано, что одно из профессиональных достижений президента – работа над строительством Каунасской ГЭС, которая в 2014 г. была названа именем Бразаускаса.