Мэр Друскининкай жестко отреагировал на предложение о закрытии еще двух КПП

"Знаете, каждое препятствие, каждый барьер - дополнительное бремя, проблема и трудность", – сказал он, напомнив историю с санаторием Belorus .

Малинаускас сказал, что закрытие КПП может подействовать и на местный бизнес.

"А изоляция, закрытие – с позиции мэра – отрицательное действие. С точки зрения безопасности страны – это не моя сфера", – сказал он.

"Мы курорт. Курорт для всех. Мы не ввязываемся в геополитические вопросы, в вопросы безопасности, это не наша функция, не наш уровень. Мы за то, чтобы к нам приезжали отдыхать, лечиться все желающие, доброжелательно настроенные люди. А доброжелательностью должны заниматься спецслужбы", – сказал Малинаускас.

Глава Друскининкай Ричардас Малинаускас акцентирует, что город должен быть открытым для всех – и для туристов из Беларуси . Поэтому он критически оценивает возможность закрытия КПП "Райгардас".

Социал-демократ Роберт Духневич признал, что государство должно заботиться о своей безопасности. Однако политик заметил – важно гарантировать, чтобы у жителей была возможность посещать родственников, живущих за границей.

"Я не думаю, что было верное решение уничтожить санаторий, находящийся в Друскининкай – только потому, что все время в нем лечили детей с недугами. Мы (...) не демонстрируем приятное сотрудничество с соседями, народами", – сожалел мэр, который сомневается в правильности предложения комиссии.

"Мы на самом деле допустили глупые ошибки. На сегодняшний день я не знаю, улучшат ли они положение. Не мне решать. Но, глядя со стороны, как мы мешаем въезду простых людей, я думаю, этим (...) мы показываем простым людям наше отношение и наши связи", – обобщил Малинаускас.

Мэр Духневич с осторожностью оценил предложение о закрытии КПП Лаворишкес. Он напомнил, что важно не только заботиться о безопасности страны, но и думать о связях жителей с белорусскими родственниками.

"Я не думаю, что закрытие КПП Лаворишкес - серьезная проблема", – сказал он.