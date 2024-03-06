Мэр Друскининкай намерен запретить движение мотоциклов на курорте

5 марта мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас в социальной сети поделился обращением к мотоциклистам. Политик писал, что первые выходные весны вызвали возмущение у многих горожан из-за шумных поездок мотоциклистов.
"Уважаемая община мотоциклистов, первые выходные весны порадовали хорошей погодой – я понимаю, что вы хотели открыть сезон. Но в эти выходные мы получили очень много жалоб как от горожан, так и от гостей курорта на шум и нарушение ПДД. Друскининкай никогда не принимал жесткие меры и запреты, я сам против них, ведь человек - думающее существо, отвечающее за свое поведение и его последствия. Но если и впредь мы будем наблюдать ездящие на большой скорости мотоциклы, которые намеренно поднимают сильный шум, нарушения ПДД – будем вынуждены запретить поездки на мотоциклах в городе. Я верю, что этого не хотите ни вы, ни мы. Поэтому прошу вести себя ответственно и сознательно, чтобы все могли радоваться городу. Прошу вас поделиться моим обращением в группах для мотоциклистов, в закрытых группах, чтобы оценили ситуацию у сделали выводы", – писал мэр.
Президент ассоциации "Литовский клуб мотоциклистов" Виргиниюс Аучина сказал, что несправедливо вводить запрет для всех мотоциклистов, если один день пошумела молодежь. Он сказал, что такое уже было в Бирштонасе, когда было запрещено движение мотоциклистов, тогда ездили на встречу с мэром и объясняли, что члены клубов - ответственные люди, они не заслуживают таких ограничений.
"Члены клубов этого не делают, мы вообще еще не выезжаем на улицы, еще рано. Сейчас выезжает в основном молодежь. Члены клубов обычно не ездят в центр города вечером, им это неинтересно. Мы ездим за город", – сказал Аучина.
По его словам, сложилась порочная практика связывать отдельных сорвиголов с мотоклубами, ведь обычно такие люди не являются членами клубов.
Аучина сказал, что видел возмущение жителей и других городов, например, каунасцы жаловались на шум в центре города. Он настаивает на том, что это проделки молодежи, которая хочет покрасоваться, а не членов мотоклубов.