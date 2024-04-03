Меняется время работы учреждений для прохождения техосмотра, открывается новый центр

Главы компании Tuvlita приняли решение увеличить время работы центров в Авиженяй, Виршулишкес и Новой Вильне.

В Авиженяй центр будет работать с понедельника по пятницу с 6:30 до 21:30 ч., в Виршулишкес в те же дни с 06:45 до 21:30 ч., а по субботам с 8:00 до 16:00 ч.

В Новой Вильне ежедневно смогут принять на 35-40% автомобилей больше, поскольку там не только увеличат время работы на 4 ч. (с 7:00 до 21:00 ч.), но и увеличат штат сотрудников.

Кроме того, в южной части города, на ул. Лепкальнё, откроется новый центр Tuvlita. По предварительным подсчетам, на новой станции можно будет проверить 30 000-35 000 автомобилей в год. Для мотоциклов там будет действовать отдельная линия проверки.