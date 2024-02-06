Меняется порядок посещения врачей-специалистов: в каких случаях не нужны направления

По данным Минздрава, направление на консультацию к специалисту не требуется, если пациент получил получил положительный результат теста на ВИЧ.
Это изменение распространяется на амбулаторные консультации врачей-инфектологов, терапевтов, детских врачей-инфектологов, педиатров второго уровня в университетские, республиканские стационарные лечебные учреждения.
Кроме того, направление семейного врача не требуется при обращении за консультацией к дерматовенерологу второго уровня.
В соответствии с новым порядком, врач или медсестра (работающая с врачом специалистом и по его распоряжению) отделения скорой помощи может выдать направление на получение консультации врачей-специалистов второго уровня, если в этом есть необходимость.
Такие же направления могут выписывать врачи, у которых пациент лечился в стационаре или медсестра (работающая с врачом специалистом и по его распоряжению).
В новом документе указано, что возможна выдача срочного направления с указанием причины и оснований для этого, если требуется диагностика определенных болезней.
Чтобы этот порядок можно было осуществить, требуется провести коррекцию в электронной системе (ESPBI IS), поэтому он вступит в силу с 1 июля 2024 года.
Напомним, что сейчас направление не требуется, если пациент не первый раз идет к специалисту с той же проблемой или ему назначено долгосрочное наблюдение; если человек повторной приходит с той же проблемой; если в конкретном учреждении действует порядок регистрации к одонтологу или психологу без направления врача.
Без направления всем жителям – как застрахованным, так и нет – бесплатно предоставляют только неотложную помощь.