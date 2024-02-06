Меняется порядок посещения врачей-специалистов: в каких случаях не нужны направления

По данным Минздрава, направление на консультацию к специалисту не требуется, если пациент получил получил положительный результат теста на ВИЧ.

Это изменение распространяется на амбулаторные консультации врачей-инфектологов, терапевтов, детских врачей-инфектологов, педиатров второго уровня в университетские, республиканские стационарные лечебные учреждения.

Кроме того, направление семейного врача не требуется при обращении за консультацией к дерматовенерологу второго уровня.

В соответствии с новым порядком, врач или медсестра (работающая с врачом специалистом и по его распоряжению) отделения скорой помощи может выдать направление на получение консультации врачей-специалистов второго уровня, если в этом есть необходимость.

Такие же направления могут выписывать врачи, у которых пациент лечился в стационаре или медсестра (работающая с врачом специалистом и по его распоряжению).