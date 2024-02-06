Меняется порядок посещения врачей-специалистов: в каких случаях не нужны направления

 
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Šeškinės poliklinika
Šeškinės poliklinika
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
С понедельника в Литве упрощается процесс посещения врачей-специалистов. Минздрав Литвы принял новый порядок, в котором указано, когда пациенты могут приходить к специалистам без направления.

По данным Минздрава, направление на консультацию к специалисту не требуется, если пациент получил получил положительный результат теста на ВИЧ.

Это изменение распространяется на амбулаторные консультации врачей-инфектологов, терапевтов, детских врачей-инфектологов, педиатров второго уровня в университетские, республиканские стационарные лечебные учреждения.

Кроме того, направление семейного врача не требуется при обращении за консультацией к дерматовенерологу второго уровня.

В соответствии с новым порядком, врач или медсестра (работающая с врачом специалистом и по его распоряжению) отделения скорой помощи может выдать направление на получение консультации врачей-специалистов второго уровня, если в этом есть необходимость.

Такие же направления могут выписывать врачи, у которых пациент лечился в стационаре или медсестра (работающая с врачом специалистом и по его распоряжению).

В новом документе указано, что возможна выдача срочного направления с указанием причины и оснований для этого, если требуется диагностика определенных болезней.

Чтобы этот порядок можно было осуществить, требуется провести коррекцию в электронной системе (ESPBI IS), поэтому он вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Напомним, что сейчас направление не требуется, если пациент не первый раз идет к специалисту с той же проблемой или ему назначено долгосрочное наблюдение; если человек повторной приходит с той же проблемой; если в конкретном учреждении действует порядок регистрации к одонтологу или психологу без направления врача.

Без направления всем жителям – как застрахованным, так и нет – бесплатно предоставляют только неотложную помощь.

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