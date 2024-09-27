Меняется порядок движения на перекрестке Вяркю-П.Лукшё

„Чтобы использовать имеющуюся инфраструктуру, на этом перекрестке установили дополнительные меры регулирования – для повышения пропускной способности со стороны ул. П.Лукшё оборудована дополнительная секция поворота направо. Кроме того, безопаснее смогут себя чувствовать и пешеходы, переходящие ул. Вяркю“, – сказано в сообщении.
Оборудованная дополнительная секция с ул. П.Лукшё направо (на ул. Вяркю в сторону ул. Карейвю) позволит водителям поворачивать направо:
Когда горит дополнительная секция.
Когда горит зеленый свет. Поворачивать направо на зеленый свет можно, только пропустив пешеходов.
По данным „Услуг сообщения“, дополнительная секция в этом месте позволит безопасно регулировать потоки и снизит вероятность ДТП с участием пешеходов.