Меняется порядок движения на перекрестке Вяркю-П.Лукшё

„Чтобы использовать имеющуюся инфраструктуру, на этом перекрестке установили дополнительные меры регулирования – для повышения пропускной способности со стороны ул. П.Лукшё оборудована дополнительная секция поворота направо. Кроме того, безопаснее смогут себя чувствовать и пешеходы, переходящие ул. Вяркю“, – сказано в сообщении.