2024.09.27 15:16

Меняется порядок движения на перекрестке Вяркю-П.Лукшё

 
ru.DELFI.lt
Naujasis šviesoforas
Naujasis šviesoforas
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Муниципальное предприятие „Услуги сообщения“ информирует, что отныне движение на перекрестке ул. Вяркю и П.Лукшё будет еще более понятным и безопасным.

„Чтобы использовать имеющуюся инфраструктуру, на этом перекрестке установили дополнительные меры регулирования – для повышения пропускной способности со стороны ул. П.Лукшё оборудована дополнительная секция поворота направо. Кроме того, безопаснее смогут себя чувствовать и пешеходы, переходящие ул. Вяркю“, – сказано в сообщении.

Оборудованная дополнительная секция с ул. П.Лукшё направо (на ул. Вяркю в сторону ул. Карейвю) позволит водителям поворачивать направо:

  • Когда горит дополнительная секция.

  • Когда горит зеленый свет. Поворачивать направо на зеленый свет можно, только пропустив пешеходов.

По данным „Услуг сообщения“, дополнительная секция в этом месте позволит безопасно регулировать потоки и снизит вероятность ДТП с участием пешеходов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии