2024.06.13 13:12

"Меньше страха, меньше стресса": в Каунасе лечат животных по концепции Fear Free

 
Kas vyksta Kaune
ru.DELFI.lt
Kaune atidaryta pirmoji Lietuvoje gyvūnų ligoninė, Gintarės Kraulytės nuotr.
Kaune atidaryta pirmoji Lietuvoje gyvūnų ligoninė, Gintarės Kraulytės nuotr.

В Каунасе открылась первая в Литве больница для животных, оборудованная в соответствии с международными стандартами "визиты без страха" (анг. fear free). Здесь четвероногих животных будут лечить под успокаивающую музыку, запахи и цвета, у кошек и собак есть отдельные смотровые кабинеты, а для собак, особенно чувствительных к окружающей среде, предусмотрен отдельный вход в больницу, об этом пишет портал новостей города Каунаса kaunas.kasvyksta.lt inf.

Больница для животных, открывшаяся на ул. Ашигалё в Каунасе, уже принимает четвероногих пациентов - собак и кошек. В дальнейшем там будут предоставляться все основные лечебные и медицинские услуги для домашних животных, начиная от консультаций и заканчивая сложнейшими операциями и стационарным лечением.

Больница для животных новой концепции, которой еще не было в Литве, была основана тремя молодыми ветеринарами совместно с сетью ветеринарных клиник "DR. VET". По словам врачей, они принадлежат к поколению, для которого собаки и кошки являются полноправными членами семьи - как дети.

"С момента окончания университета мы всегда хотели создать идеальную больницу для животных, где питомцы могли бы получать ответственную медицинскую помощь, не подвергаясь травмам.

Первые отклики наших пациентов были очень положительными. Владельцы, которые привели своих питомцев на лечение, довольны ответственным отношением всего персонала к страхам и проблемам своих любимцев", - говорит Кипрас Мокайтис, директор Каунасской больницы для животных и ветеринарный врач.

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