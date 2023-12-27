Меньше половины жителей Литвы одобряют уроки полового воспитания в школах

6% опрошенных считают, что подобные уроки полового воспитания следует проводить и первоклассникам.

В поддержку этого как правило высказывались молодые люди в возрасте до 30 лет (14%), студенты (21%) и руководители (16%).

По мнению 37% респондентов, уроки полового воспитания должны проводиться для школьников с пятого класса.

В поддержку данной позиции чаще высказывались женщины (39%), чем мужчины (35%). Также ее поддерживали в основном люди моложе 50 лет (44%), жители крупных городов (43%), респонденты с высшим образованием (47%) и с самым высоким ежемесячным семейным доходом (свыше 1800 евро) (46%), рабочие и фермеры (44%), специалисты и государственные служащие (44%) и студенты (46%).

Между тем 44% участников опроса высказались против уроков полового воспитания в школах.