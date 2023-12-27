Меньше половины жителей Литвы одобряют уроки полового воспитания в школах

6% опрошенных считают, что подобные уроки полового воспитания следует проводить и первоклассникам.
В поддержку этого как правило высказывались молодые люди в возрасте до 30 лет (14%), студенты (21%) и руководители (16%).
По мнению 37% респондентов, уроки полового воспитания должны проводиться для школьников с пятого класса.
В поддержку данной позиции чаще высказывались женщины (39%), чем мужчины (35%). Также ее поддерживали в основном люди моложе 50 лет (44%), жители крупных городов (43%), респонденты с высшим образованием (47%) и с самым высоким ежемесячным семейным доходом (свыше 1800 евро) (46%), рабочие и фермеры (44%), специалисты и государственные служащие (44%) и студенты (46%).
Между тем 44% участников опроса высказались против уроков полового воспитания в школах.
Так чаще думают люди старше 50 лет, сельские жители и респонденты с самым низким ежемесячным семейным доходом (до 1000 евро). Существенно разделилось мнение среди пенсионеров (62% не одобряют половое воспитание, а 22%– одобряют), среди разведенных (51% не одобряют и 42% одобряют) и среди вдовцов (53% не одобряют и 30% одобряют).
По утверждению организаторов опроса, важнейшим фактором, определяющим различия во мнениях населения относительно полового воспитания, является возраст респондентов: в поддержку такого воспитания в основном высказывается молодежь в возрасте 18-29 лет (59% одобряют и 30% не одобряют), среди респондентов среднего возраста (30-49 лет) незначительно больше не одобряющих (52% одобряют и 35% не одобряют), а склонность к неодобрению уроков полового воспитания в школах в основном наблюдается среди жителей старше 50 лет (33% одобряют и 54% не одобряют).