Меньше чем за месяц в Вильнюсе пропало больше 80% шлемов Bolt

"Когда мы запустили проект, предполагали, что часть шлемов пропадет, но мы и не предполагали, что они начнут исчезать с такой скоростью. Мы понимаем, что в конце пути пользователь может забыть снять шлем, поэтому мы благодарны всем, кто вернулся и его вернул. К сожалению, это единичные случаи – 80% шлемов утеряны или украдены", – сказал представитель компании Бенас Юрловас.