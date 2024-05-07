Меньше чем за месяц в Вильнюсе пропало больше 80% шлемов Bolt

Платформа Bolt запустила в столице пилотный проект – на 600 электросамокатов закрепили шлемы. Такая инициатива была предпринята, поскольку парламент рассматривает поправки к закону, которыми хотят ввести обязательные шлемы для водителей электросамокатов и электрических велосипедов.
"Когда мы запустили проект, предполагали, что часть шлемов пропадет, но мы и не предполагали, что они начнут исчезать с такой скоростью. Мы понимаем, что в конце пути пользователь может забыть снять шлем, поэтому мы благодарны всем, кто вернулся и его вернул. К сожалению, это единичные случаи – 80% шлемов утеряны или украдены", – сказал представитель компании Бенас Юрловас.
Он сказал, что компания призывает пользователей проявить ответственность: пользователи Bolt в приложении видят призыв надеть шлем, если он есть на самокате, а в конце поездки - напоминание о том, что его надо поместить на самокат.
О повреждении шлемов у компании данных нет.