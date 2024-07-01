Медведь загнал на территорию Литвы из Беларуси лосенка

Инцидент был зафиксирован 30 июня вечером. Видеокамеры зафиксировали факт пересечения границы лосенком в Варенском районе, на территории Чепкяляйского государственного природного резервата, у границы с Беларусью. В этом месте находится топкое болото.

Выяснилось, что лосенок побежал в глубь территории Литвы. Через 40 секунд пограничники заметили, что за лосенком с территории Беларуси бежит медведь.

На Ченкяляйском болоте из-за нестабильного грунта нет колючей проволоки и забора, защищающего от незаконного перехода границы.

Здесь установлена система видеонаблюдения.

Как лосенок, так и медведь до обеда в понедельник назад к границе не вернулись и в поле зрения видеокамер больше не попадались.