Медведь загнал на территорию Литвы из Беларуси лосенка

Инцидент был зафиксирован 30 июня вечером. Видеокамеры зафиксировали факт пересечения границы лосенком в Варенском районе, на территории Чепкяляйского государственного природного резервата, у границы с Беларусью. В этом месте находится топкое болото.
Выяснилось, что лосенок побежал в глубь территории Литвы. Через 40 секунд пограничники заметили, что за лосенком с территории Беларуси бежит медведь.
На Ченкяляйском болоте из-за нестабильного грунта нет колючей проволоки и забора, защищающего от незаконного перехода границы.
Здесь установлена система видеонаблюдения.
Как лосенок, так и медведь до обеда в понедельник назад к границе не вернулись и в поле зрения видеокамер больше не попадались.
В конце мая видеокамеры зафиксировали, как из Беларуси в Литву по болоту пришел медведь. Он провел на территории Литвы около трех часов и вернулся в Беларусь.