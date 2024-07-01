2024.07.01 15:58

Медведь загнал на территорию Литвы из Беларуси лосенка

 
ru.DELFI.lt

Литовские пограничники Кабяльской заставы зафиксировали, как в Чепкяляй границу Литвы со стороны Беларуси пересек лосенок. В этом месте нет физического барьера, за границей ведется видеонаблюдение. Похоже, что лосенка на территорию Литвы загнал медведь, который тоже пересек границу и, вероятно, продолжил преследование своей жертвы, сообщается в пресс-релизе Службы охраны госграницы.

Инцидент был зафиксирован 30 июня вечером. Видеокамеры зафиксировали факт пересечения границы лосенком в Варенском районе, на территории Чепкяляйского государственного природного резервата, у границы с Беларусью. В этом месте находится топкое болото.

Выяснилось, что лосенок побежал в глубь территории Литвы. Через 40 секунд пограничники заметили, что за лосенком с территории Беларуси бежит медведь.

На Ченкяляйском болоте из-за нестабильного грунта нет колючей проволоки и забора, защищающего от незаконного перехода границы.

Здесь установлена система видеонаблюдения.

Как лосенок, так и медведь до обеда в понедельник назад к границе не вернулись и в поле зрения видеокамер больше не попадались.

В конце мая видеокамеры зафиксировали, как из Беларуси в Литву по болоту пришел медведь. Он провел на территории Литвы около трех часов и вернулся в Беларусь.

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