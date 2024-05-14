Медицинским учреждениям не хватает запасов крови: национальный центр крови обращается к жителям

По данным НЦК, больше всего ощущается недостаток I и II групп крови.

"Мы настоятельно призываем всех, кто может, как можно скорее посетить ближайший центр крови и внести свой вклад в спасение жизней. Безвозмездное донорство крови – благороднейшая форма гуманности, потому что кровь, пожертвованная одним донором, может спасти целых три жизни", – цитируется в сообщении глава НЦК Даумантас Гутаускас.

По данным НЦК, в 2023 году доноров крови было чуть более 40 тыс. человек, было сделано 72,3 тыс. донаций и собрано более 32,5 тыс. литров крови. В 2022 году доноров крови было немногим более 38,4 тыс. человек, было сделано почти 68 тыс. донаций и собрано чуть более 30,5 тыс. литров крови.