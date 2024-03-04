Мечты о школе, литовские классы, стресс и деньги: как интеграцию видят белорусы, и что им предлагают власти Вильнюса?

Сообщество инициативных родителей — это неформальное объединение, тем не менее, они активны, неравнодушны и заинтересованы в том, чтобы их услышали. В полученном письме, в частности, сказано, что "сообщество уже включает несколько десятков активных членов", которых "объединяет желание помочь нашим детям получить качественное школьное образование на родном (белорусском) языке при одновременной интеграции в литовское общество". В то же время родители пишут:



"Одновременно, в последние недели мы стали получать тревожную информацию от родителей детей, обучающихся в гимназии Франциска Скорины (с белорусским языком обучения — прим. редакции), которая позволяет предположить, что у руководства учебного заведения есть план постепенно перевести обучение в гимназии на литовский язык, начиная уже с марта этого года, в частности в первых классах и в детском саду при гимназии. Родители младших классов на днях встречались с руководством гимназии, и у них не сложилось ощущения, что их мнение и тревоги готовы услышать. Гимназия Скорины — уникальная школа не только для Литвы, но и для всего Евросоюза. Это огромная ценность, которую белорусская диаспора имеет в Литве, и любые планы по изменению формата ее работы тревожат белорусов".