Maxima предупреждает о мошенничестве: не пытайтесь быстро разбогатеть

Первое и главное, что должен знать клиент - Maxima никогда не просит предоставлять персональную информацию, пароли или подключения к э-банкингу.
Кроме того, Тракимайте-Шяшкувене обратила внимание на то, что каждое подозрительное сообщение надо оценивать критически. Есть несколько признаков того, что сообщения фейковые.
„В фейковых сообщениях обычно просят сделать что-то как можно скорее. Если просят как можно быстрее дать ответ или выполнить какие-то действия, например, „вы выиграли в конкурсе, но должны дать ответ в течение 24 ч. или как можно скорее перейти по ссылке и поделиться персональными данными“, это может быть признак того, что вы столкнулись с мошенниками.
Еще один аспект, об этом нельзя забывать – если просят предоставить личные данные, например, номер кредитной карты, пароли и т.д., это также должно вызвать подозрения“, –подчеркнула Тракимайте-Шяшкувене.
Кроме того, в таких сообщениях нередко бывают грамматические ошибки.
Тракимайте-Шяшкувене рекомендует следить за информацией на оригинальной странице сети в интернете. Обо всех конкурсах и акциях информируют на сайте компании Maxima.
Если вы перешли по ссылке, есть несколько вариантов, что делать дальше. Если у вас запрашивают личную информацию – сразу же смените пароли, если надо, заблокируйте счета.
Если вы предоставили финансовые данные, следите за счетом в банке и за другими важными данными – возможно, мошенники начали распространять информацию с вашего профиля.
Обязательно свяжитесь с компанией, от имени которой действуют мошенники, и информируйте об инциденте.