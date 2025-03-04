2025.03.04 13:09

Maxima предупреждает о мошенничестве: не пытайтесь быстро разбогатеть

 
ru.DELFI.lt
„Maxima“ perspėja apie netikrus įmonės vardu rengiamus konkursus
„Maxima“ perspėja apie netikrus įmonės vardu rengiamus konkursus
ФОТО: Įminės nuotr.

В Литве растет число случаев, когда мошенники организуют фейковые конкурсы. Такие конкурсы распространяют в социальных сетях с целью получения персональных данных и даже денег. В пресс-релизе сказано, что в последнее время в соцсети Facebook распространяют фейковую игру Maximа, в которой якобы можно выиграть деньги – просят перейти по ссылке и ввести подключения к э-банкингу. Представитель сети Maximа Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что сеть такие акции не проводит.

„Maxima“ perspėja apie netikrus įmonės vardu rengiamus konkursus

Первое и главное, что должен знать клиент - Maxima никогда не просит предоставлять персональную информацию, пароли или подключения к э-банкингу.

Кроме того, Тракимайте-Шяшкувене обратила внимание на то, что каждое подозрительное сообщение надо оценивать критически. Есть несколько признаков того, что сообщения фейковые.

„В фейковых сообщениях обычно просят сделать что-то как можно скорее. Если просят как можно быстрее дать ответ или выполнить какие-то действия, например, „вы выиграли в конкурсе, но должны дать ответ в течение 24 ч. или как можно скорее перейти по ссылке и поделиться персональными данными“, это может быть признак того, что вы столкнулись с мошенниками.

Еще один аспект, об этом нельзя забывать – если просят предоставить личные данные, например, номер кредитной карты, пароли и т.д., это также должно вызвать подозрения“, –подчеркнула Тракимайте-Шяшкувене.

„Maxima“ perspėja apie netikrus įmonės vardu rengiamus konkursus

Кроме того, в таких сообщениях нередко бывают грамматические ошибки.

Тракимайте-Шяшкувене рекомендует следить за информацией на оригинальной странице сети в интернете. Обо всех конкурсах и акциях информируют на сайте компании Maxima.

Если вы перешли по ссылке, есть несколько вариантов, что делать дальше. Если у вас запрашивают личную информацию – сразу же смените пароли, если надо, заблокируйте счета.

Если вы предоставили финансовые данные, следите за счетом в банке и за другими важными данными – возможно, мошенники начали распространять информацию с вашего профиля.

Обязательно свяжитесь с компанией, от имени которой действуют мошенники, и информируйте об инциденте.

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