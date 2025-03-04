Maxima предупреждает о мошенничестве: не пытайтесь быстро разбогатеть

Первое и главное, что должен знать клиент - Maxima никогда не просит предоставлять персональную информацию, пароли или подключения к э-банкингу.

Кроме того, Тракимайте-Шяшкувене обратила внимание на то, что каждое подозрительное сообщение надо оценивать критически. Есть несколько признаков того, что сообщения фейковые.

„В фейковых сообщениях обычно просят сделать что-то как можно скорее. Если просят как можно быстрее дать ответ или выполнить какие-то действия, например, „вы выиграли в конкурсе, но должны дать ответ в течение 24 ч. или как можно скорее перейти по ссылке и поделиться персональными данными“, это может быть признак того, что вы столкнулись с мошенниками.