2024.11.26 09:00

Maxima объявила праздничный график работы на Рождество и Новый год

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Maxima
Maxima
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Торговая сеть Maxima сообщает о графике работы в предстоящие зимние праздники. Магазины Maxima не будут работать в первый день Рождества – 25 декабря и Нового года – 1 января.

Как указано в пресс-релизе торговой сети, в канун Рождества и Нового года магазины будут работать сокращенно. В Сочельник (24 декабря) магазины будут открыты до 20.00 час., за исключением вильнюсского магазина Maxima по адресу Упес 5 – он будет работать до 19.00 час.

В новогоднюю ночь (31 декабря) – магазины будут работать до 21.00 час. за исключением магазинов, которые обычно открыты до 20.00 час., а также вильнюсского магазина Maxima на улице Упес – он будет работать до 19.00 час. Во второй день Рождества (26 декабря) все магазины Maxima будут открыты с 9.00 час. и закроются в обычное время.

На данный момент в Литве работает около двух с половиной сотен магазинов Maxima, в которых насчитывается около 11 000 работников.

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