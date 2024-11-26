Maxima объявила праздничный график работы на Рождество и Новый год

Как указано в пресс-релизе торговой сети, в канун Рождества и Нового года магазины будут работать сокращенно. В Сочельник (24 декабря) магазины будут открыты до 20.00 час., за исключением вильнюсского магазина Maxima по адресу Упес 5 – он будет работать до 19.00 час.

В новогоднюю ночь (31 декабря) – магазины будут работать до 21.00 час. за исключением магазинов, которые обычно открыты до 20.00 час., а также вильнюсского магазина Maxima на улице Упес – он будет работать до 19.00 час. Во второй день Рождества (26 декабря) все магазины Maxima будут открыты с 9.00 час. и закроются в обычное время.