Maxima - о росте краж: задерживают не только малоимущих, но и известных в обществе людей

Одной из самых больших проблем остаются повторные кражи, когда один и тот же человек регулярно крадет из разных магазинов. Системные воры часто осуждаются за одни и те же преступления несколько раз — в некоторых случаях до 10 или 30 раз. Представитель торговой сети отметил, что ситуацию существенно изменило решение Верховного суда, согласно которому систематические хищения на сумму более 150 евро считаются повторяющимся уголовным преступлением, а не отдельными административными правонарушениями. В судах страны все чаще утверждается практика более строгого подхода к систематическим хищениям. Наблюдаются различные инициативы полиции и прокуратуры по пресечению преступности. Это включает в себя анализ действий лиц, совершающих систематические хищения, и оценку качества досудебного расследования. Кроме того, по его словам, наблюдается заметная тенденция к ужесточению мер пресечения в отношении лиц, совершающих систематические кражи.