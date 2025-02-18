Maxima - о росте краж: задерживают не только малоимущих, но и известных в обществе людей

Роландас Масальскас, руководитель отдела безопасности торговой сети Maxima, говорит, что из магазинов часто крадут товары, которые затем можно продать на теневом рынке. Чаще всего это алкоголь, кофе, косметика, икра, масло, сыр, мясные изделия, а также лотерейные билеты.
„Эти товары подвержены повышенному риску кражи в розничной сети. Контроль за кражами и мошенничеством обеспечивается бдительностью сотрудников касс самообслуживания и охраны, а также различными техническими мерами и программами безопасности. Среди них — технологии искусственного интеллекта, которые помогают эффективнее выявлять и предотвращать мошеннические схемы. К сожалению, воры постоянно придумывают новые способы не платить за товар“, — говорит Р. Масальскас.
Количество краж из магазинов Maxima за последний год увеличилось. Самый большой скачок зафиксирован в 2021–2022 годах, когда количество краж увеличилось с 8,5 тысяч до 14,2 тыс. случаев. Правда, хотя кражи продолжаются, темпы роста числа преступлений замедляются — в 2023 г. было зафиксировано 16,6 тыс. краж, а в 2024 году — почти 17,8 тыс. Р. Масальскас утверждает, что преступные деяния совершают лица разного возраста и социального положения — от маленьких детей до пожилых людей. Замечено, что воруют не только бедные люди или те, кто борется с зависимостями. Среди задержанных также иностранные студенты, бизнесмены и даже известные общественные деятели.
„Некоторые из воров, безусловно, не похожи на людей, чувствующих себя обделенными, поэтому кражи часто совершаются не только из-за финансовых трудностей, но и по другим мотивам — адреналин, азарт или даже привычка“, — говорит представитель торговой сети.
Различные схемы
Собеседник утверждает, что воры используют различные схемы мошенничества. Одна из самых распространенных — когда на экране самообслуживания при оформлении заказа выбирается товар, который намного дешевле того, который вы фактически пытаетесь купить. Мошенники часто выбирают товары из разных товарных групп и вместо дорогого развесного товара сканируют более дешевый, например, лук вместо орехов. Однако Р. Масальскас предупреждает тех, кто надеется обмануть таким образом, что подобные виды мошенничества все чаще выявляются умными компьютерными программами.
„Спектр товаров, которые пытаются купить таким образом, очень широк. Подобные случаи часто квалифицируются как мошенничество, что может повлечь за собой административную или уголовную ответственность. Однако бдительность работников касс самообслуживания и сотрудников службы безопасности, а также различные технические меры безопасности, в том числе программы искусственного интеллекта, помогают увидеть эти нарушения и поймать тех, кто пытается совершить мошенничество“, — говорит Р. Масальскас.
Возможность быть задержанным - сдерживающий фактор
Одной из самых больших проблем остаются повторные кражи, когда один и тот же человек регулярно крадет из разных магазинов. Системные воры часто осуждаются за одни и те же преступления несколько раз — в некоторых случаях до 10 или 30 раз. Представитель торговой сети отметил, что ситуацию существенно изменило решение Верховного суда, согласно которому систематические хищения на сумму более 150 евро считаются повторяющимся уголовным преступлением, а не отдельными административными правонарушениями. В судах страны все чаще утверждается практика более строгого подхода к систематическим хищениям. Наблюдаются различные инициативы полиции и прокуратуры по пресечению преступности. Это включает в себя анализ действий лиц, совершающих систематические хищения, и оценку качества досудебного расследования. Кроме того, по его словам, наблюдается заметная тенденция к ужесточению мер пресечения в отношении лиц, совершающих систематические кражи.
„Мы замечаем, что такая практика помогает сдерживать воров — их часто останавливает угроза уголовной ответственности, а назначенное наказание в виде лишения свободы предотвращает новые преступления. Полиция, прокуратура и суды все чаще применяют эту модель, рассматривая кражи в магазинах как повторяющиеся уголовные преступления. Практика показывает, что единственной эффективной мерой предотвращения новых краж является ограничение свободы. Если таких лиц не арестовать, они продолжат воровать“, — говорит представитель торговой сети Maxima. В качестве примера он приводит случай, когда человек, уже имевший 21 судимость, в течение двух месяцев был осужден еще 8 раз за кражу в магазине. Представитель Maxima отмечает, что внедрение новых технологий и передовых программ могло бы помочь сократить количество краж, однако их применение сопряжено с определенными юридическими и техническими трудностями. Одним из таких инструментов являются системы распознавания лиц, предназначенные для выявления потенциальных преступников.
Все таки, согласно действующему законодательству лицо человека относится к персональным данным, и их обработка регулируется строгими правилами защиты данных.
Подобные системы были бы полезны не только для защиты от воров, но и для поиска пропавших людей, поскольку использование камер видеонаблюдения в общественных местах могло бы помочь быстрее и эффективнее определять их местонахождение.