Мать заключенного в Беларуси литовца: наша власть красиво говорит только с телеэкрана

В начале марта 2024 года в белорусской тюрьме скончался гражданин Литвы. Он оказался в тюрьме в конце 2023 года, когда пытался пересечь границу, а его обвинили в контрабанде оружие: в автомобиле были якобы найдены две коробки с патронами калибра 9 мм.
После смерти мужчины посол Литвы в Беларуси Аста Андрияускене сказала, что с момента задержания мужчины делали все возможное, чтобы помочь ему.
"Многократно писали, просили дать возможность встретиться с ним. Поскольку ответов не было, мы написали еще одну ноту, в ответ нам позвонили и сказали, что встречу организовать не получится - гражданин Литвы скончался", – сказала посол.
Однако Гражина (настоящее имя редакции известно) не верит этому. Сын этой женщины находится в белорусской тюрьме с мая 2022 года.
"Когда наши власти говорят, что делают все возможное, это неправда, они ничего не делают!" – возмущалась женщина.
Ее сын оказался за решеткой, когда бывшая подруга обвинила его в краже. Молодого человека приговорили к тюремному заключению на 5 лет.
"Чтобы вы поняли, что там было за расследование - даже отпечатки пальцев не брали, ничего не делали", – рассказала Гражина.
Особенно ее разочаровал процесс экстрадиции. По словам женщины, она делает все возможное, чтобы сын мог отбыть наказание в Литве, но наши ведомства проявляют полное равнодушие.
"Я пишу письма, мой сын пишет письма в Минюст, в посольство, но нам не отвечают. Они красиво умеют говорить только с телеэкранов, якобы так стараются, – сказала женщина. – В ноябре 2023 года Беларусь согласилась на передачу моего сына. А Минюст дал ответ только 10 января 2024 года. Чего спешить? Незачем спешить! И мой сын все еще там".
По ее словам, Минюст сказал, что с вопросом экстрадиции они должны обращаться в Службу общественной безопасности (СОБ) и Криминальную полицию.
"Я всех обошла, пошла в СОБ, они смотрят на меня и отвечают, когда нам скажут, мы поедем на границу и заберем. Я звонила в Криминальную полицию, там тоже ничего не знают, только спросили, почему Минюст направил к ним".
Женщина в ближайшее время намерена ехать в Минск, чтобы там выяснить, как помочь сыну.
"Я уже два года туда езжу. Я тоже боюсь туда ездить. Но поеду в Минск, в прокуратуру, чтобы узнать, почему сын еще не в Литве. Поеду в посольство Литвы в Минске, посмотрю, что они мне скажут. Сын посылал им письмо, просил связаться, у него астма, а ему не дают лекарств, но ему ничего не ответили", – рассказала Гражина.
Журналисты обратились в Минюст, им ответили, что в декабре 2023 г. они получили из Генпрокуратуры Беларуси окончательное согласие на передачу этого гражданина Литвы для отбывания наказания на родине. Минюст указал, что сам он в процессе практической передачи заключенных не участвует, поэтому всю информацию он передал Литовскому бюро криминальной полиции.
Осужденный был информирован о том, что стороны согласны на его передачу. Сообщается, что процесс передачи заключенного занимает 2-3 месяца, а иногда и дольше, все зависит от соглашения между ответственными ведомствами обеих стран.
"Минюст о конкретной дате передачи лиц не информируют (только о случившемся факте)", – сказано в ответе Минюста.
После смерти гражданина Литвы в белорусской тюрьме МИД Литвы еще раз призвал граждан не ездить в Беларусь.