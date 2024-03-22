Мать заключенного в Беларуси литовца: наша власть красиво говорит только с телеэкрана

Ее сын оказался за решеткой, когда бывшая подруга обвинила его в краже. Молодого человека приговорили к тюремному заключению на 5 лет.

"Когда наши власти говорят, что делают все возможное, это неправда, они ничего не делают!" – возмущалась женщина.

Однако Гражина (настоящее имя редакции известно) не верит этому. Сын этой женщины находится в белорусской тюрьме с мая 2022 года.

"Многократно писали, просили дать возможность встретиться с ним. Поскольку ответов не было, мы написали еще одну ноту, в ответ нам позвонили и сказали, что встречу организовать не получится - гражданин Литвы скончался", – сказала посол.

После смерти мужчины посол Литвы в Беларуси Аста Андрияускене сказала, что с момента задержания мужчины делали все возможное, чтобы помочь ему.

В начале марта 2024 года в белорусской тюрьме скончался гражданин Литвы. Он оказался в тюрьме в конце 2023 года, когда пытался пересечь границу, а его обвинили в контрабанде оружие: в автомобиле были якобы найдены две коробки с патронами калибра 9 мм.

"Чтобы вы поняли, что там было за расследование - даже отпечатки пальцев не брали, ничего не делали", – рассказала Гражина.

Особенно ее разочаровал процесс экстрадиции. По словам женщины, она делает все возможное, чтобы сын мог отбыть наказание в Литве, но наши ведомства проявляют полное равнодушие.

"Я пишу письма, мой сын пишет письма в Минюст, в посольство, но нам не отвечают. Они красиво умеют говорить только с телеэкранов, якобы так стараются, – сказала женщина. – В ноябре 2023 года Беларусь согласилась на передачу моего сына. А Минюст дал ответ только 10 января 2024 года. Чего спешить? Незачем спешить! И мой сын все еще там".

По ее словам, Минюст сказал, что с вопросом экстрадиции они должны обращаться в Службу общественной безопасности (СОБ) и Криминальную полицию.